A The Daily Telegraph újságírójának értesülései szerint Jacob Rees-Mogg brit képviselő bizalmatlansági indítvány benyújtásával kezdeményezni fogja Theresa May eltávolítását a kormányfői pozícióból.

Reggel Dominik Raab Brexit-ügyi főtárgyaló jelezte, hogy nem tudja támogatni a határozatlan idejű megállapodást, majd Esther McVey, munka- és nyugdíjügyi miniszter szintén bejelentette lemondását. Délelőtt a harmadik keményvonalas Brexit-párti is lemondott, Anne-Marie Trevelyan.

Bár a tegnapi kormányülés (amelyen a megállapodástervezetet elfogadták) Theresa May miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy senki nem fenyegetőzött lemondással, ma mégis elindult az új lemondási hullám.

Lemondott a Brexit-ügyi miniszter - ezt maga Dominik Raab jelentette be, elsősorban arra hivatkozva, hogy az északír területet érintő szabályozás nagyon komolyan veszélyezteti Nagy-Britannia integritását.

A ma reggeli tárgyalás után azt állapította meg az Európai Tanács elnöke, Donald Tusk, hogy jelentős előrelépés történt a brit uniós kilépés ügyében, ezért összehívja jövő vasárnapra, november 25-re az EU 27 állam- és kormányfőjét - jelentették be ma reggel Brüsszelben.

A tervezettnél jóval hosszabb kabinetülésen született döntés korántsem jelenti a Brexit-folyamat végét, mivel a kilépési feltételekről szóló megállapodás-tervezetről - valószínűleg december első felében - a brit parlament is szavaz.

Az ír miniszterelnök elégedettségét fejezte ki a megállapodással kapcsolatban, amely az összes írek számára fontos kulcskérdésben jó eredményt hozott. A politikus dicsérte May bátorságát és elszántságát.

Azt is elmondja, hogy személyesen nem igazán tud örülni, mert a Brexitben nem lát "hozzáadott értéket".

Nyilvánvaló, hogy a kormányzati támogatottság is alig jött össze, és az is egyre világosabb, hogy Maynek komoly erőfeszítést jelent majd a parlamenti támogatás megszerzése. Ha ez nem jön össze, vissza kell mennie tárgyalni az EU-val, hogy egy jobb megállapodást hozzon össze.

A skót miniszterelnök azon túl, hogy a megállapodást Skócia számára rossznak minősítette, értékelte a politikai esélyeket is.

Hogy állunk? 2018.11.14 21:31

Az eddigiekből tehát az körvonalazódik, hogy az EU és a brit kormány össze tudott hozni egy technikai megállapodást, amelyben a briteknek két területen is engedniük kellett a tökéletes szuverenitás elvéből: egyrészt az északír státuszt illetően, másrészt az új átmeneti periódus bevezetésével.

Korábbi értékelésünkben ezt a forgatókönyvet egy hard-Brexit kimenetként értékeltük, és így írtuk le:

"Hard Brexit, avagy igazi megállapodás nélküli megállapodás: A felek a kilépésről ugyan megállapodnak, de a fontos hosszú távú kérdésekről (például a kereskedelmi kapcsolatokról) nem. Ekkor jönne egy átmeneti fázis, amikor Nagy-Britannia a közös piac része marad, ám kívülállóként a döntésekbe semmiféle beleszólása nem lesz, vagyis a függetlensége több kérdésben is sérül. Természetesen egy ilyen esetben a külkereskedelmi kapcsolatokban érintett cégeket rövid távon nem érnék sokkhatások. Érdekes, hogy erről a köztes lehetőségről a felek nem szívesen beszélnek, Theresa May is többször ennek elkerüléséről beszélt."