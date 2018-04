Kiszivárgott: Orbán szerint Matolcsy nem lesz miniszter

cáfolta azt a kormánypárti körökben is terjedő pletykát, hogy Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke pozíciójáról idő előtt lemondva a fejlesztési tárca élére kerül. Orbán légből kapott elképzelésnek nevezte Matolcsy kormányzati visszatérését.

Amit eddig tudunk

Az első találkozó a portál szerint csupán 15 perces volt, a képviselőcsoport hivatalos alakuló ülése május 3-án esedékes. Orbán Viktor itt ismerteti majd az új kormánystruktúrát és a kormánytagok névsorát.A hétfői találkozón emiatt nem is árult el részleteket a terveiről, neveket nem említett. Kedden és szerdán tárgyal majd korábbi miniszterekkel és a lehetséges kormánytagokkal - írja a portál.Egyetlen konkrétumot viszont elárult a kormányfő:Orbán Viktor még a választások utáni első sajtótájékoztatóján is kérdezték Matolcsy György későbbi szerepéről, de akkor csak annyit mondott, hogy a választási eredmények piaci fogadtatása miatt beszélt a jegybankelnökkel.Orbán Viktor múlt heti interjúja alapján biztosra vehető az is, hogy Varga Mihály a kormány tagja lesz és a költségvetésért felel majd, ahogy eddig is. Valamint Lázár János visszavonulása is ismert már. Hétfő esti interjújában pedig Balog Zoltán eddigi emberi erőforrás miniszter is bejelentette visszavonulását a miniszterségtől.