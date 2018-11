Kiszivárgott: új személyekkel szabják át a magyar egészségügyet

Jön a Portfolio egészségügyi konferenciája! Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A lap értesülései szerint Nagy Szilárd feladatait és helyét Csányi Endre Péter veszi át. Az új helyettes államtitkár korábban az ember minisztériumban a Népegészségügyi főosztályt vezette, innen igazolt az április kormányzati választások előtt félévvel az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe.A Népszava úgy tudja, egyelőre nem találtak senkit Fábián Attila, az E-Alap működtetéséért felelős államtitkár helyére, eddig ő felügyelte a kórházak gazdálkodásának átvilágítását is. Korábban ugyan az ágazatban az a hír járta, hogy Sélleiné Márki Mária, az OEP egykori főigazgatója a poszt jelöltje, ám a lap kérdésére Sélleiné cáfolta a híresztelést, mondván: még csak felkérést sem kapott a feladatra.A lap felhívta a figyelmet arra is, hogy a háttérintézmények vezetői posztjain is van változás. Noha az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet is csak októberben kapott új főigazgatót, dr. Szentiványi Mátyást, a vele egy időben érkező helyettesét, Szabó Istvánt már fel is mentették.