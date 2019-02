Kiszivárgott: visszaemelheti a kormány a tankötelezettségi korhatárt

Az eddigi szakképzési politika totális kudarc - állítja az Innovációs és Technológiai Minisztérium számára készült szakképzési stratégia, amely a Népszava birtokába került. A középfokú oktatásban a szakközépiskolák és szakgimnáziumok népszerűsége csökken, a fordulat a 2015-2016-os tanévben következett be, amikor a gimnáziumi tanulók aránya meghaladta a szakgimnáziumi diákokét.A szakképzés népszerűtlenségéért a pedagógusokat és a szülőket is felelőssé teszik. Mint írták, sok általános iskolában a gimnáziumi továbbtanulás a sikerkritérium a tanárok és a szülők számára, az általános iskolák oldaláról "nem kielégítő az orientáció", nem támogatja a szakképzésbe lépést a gyerekek számára. Úgy vélik, a gimnáziumi keretszámok is túl magasak, és "felszívják" azokat a fiatalokat, akiknek - legalábbis a program kidolgozói szerint - a szakmai jövőképébe jobban illeszkedne a szakgimnázium.Megújítanák az állami szakképző intézményeket, erre szolgál a 10 éves időszakra kidolgozott "21. századi szakképző iskola" fejlesztési program, melynek költségigénye 50 milliárd forint évente.Megújítanák az ösztöndíjrendszert annak érdekében, hogy a diákok "a gazdaság szempontjából fontos" szakmákat válasszák, és bent maradjanak a rendszerben. A szakgimnáziumokat technikummá neveznék át, a technikusi képzés 5 éves lesz.Csökkentenék a terheket: a 12. év végén a 4 kötelező közismereti tárgyból tesznek érettségit a diákok, nem kell 5. választható tantárgyból levizsgázniuk. Az 13. év végén tett szakmai vizsga lesz egyben az ötödik érettségi tárgy. A Népszava cikke szerint tizenhét évre emelnék a tankötelezettség korhatárát, de erről nem írtnak további részleteket. Korábban 18 évről szállították le 16 évre a tankötelezettséget.Létrehoznának egy "munkaerő-piaci előrejelző rendszert" annak érdekében, hogy a gazdaság igényeihez alakíthassák a képzési szerkezetet. Növelnék a duális képzésben tanuló diákok arányát a nagyvállalatok szerepvállalásának erősítésével, korszerűsítenék a tanműhelyeket. A program illeszkedik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdaságpolitikai stratégiájához, valamint a Magyar Nemzeti Bank "180 pont a magyar gazdaság fenntartható felzárkóztatásáért" koncepciójához.