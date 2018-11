Kivívta a nemzetközi közösség haragját Oroszország

Theresa May brit miniszterelnök "agresszív tettnek" bélyegezte, hogy Oroszország ukrán hajókat, tengerészeket fogott el és sebesített meg. James Slack - May szóvivője - azt mondta, hogy az incidens további bizonyítéka Moszkva destabilizáló magatartásának a térségben és annak, hogy folytatólagosan megsérti Ukrajna területi integritását.A francia kormány szerint igazolhatatlan az orosz lépés. Párizs felszólította Moszkvát, hogy azonnal engedje szabadon az ukrán tengerészeket és szolgáltassa vissza a hajókat. A francia külügyminisztérium visszafogottságra intette mindkét felet, és rendkívüli aggodalmának adott hangot kialakult helyzet miatt.Angela Merkel német kancellár aggodalmát fejezte ki az ukrajnai helyzettel összefüggésben Petro Porosenko ukrán elnökkel folytatott hétfői telefonbeszélgetésében. Merkel emellett a párbeszéd fontosságát hangsúlyozta Moszkva és Kijev között. Az ukrán elnök hivatal korábban közölte, hogy a német kancellár ígéretet tett Porosenkónak: minden tőle telhetőt megtesz a konfliktus enyhítésére Ukrajna és Oroszország között.Szlovákia is felszólította Oroszországot, tartsa tiszteletben a nemzetközi jogot és biztosítsa a szabad hozzáférést az Azovi-tenger övezetében fekvő ukrán kikötőkbe.Az amerikai ENSZ-nagykövet leszögezte: a nemzetközi közösségnek el kell ítélnie ezt az orosz "arrogáns cselekedetet". Nikki Haley közölte: Washington fenntartja az Oroszország ellen a Krím-félsziget bekebelezése miatt meghozott büntető intézkedéseket. Egyúttal arra figyelmeztetett, hogy "az ilyen jellegű további orosz terjeszkedés csak ront a helyzeten". Haley hangsúlyozta: jóllehet, Donald Trump elnök többször is elmondta, hogy Washington kedvezően áll hozzá az Oroszországgal fenntartott normális viszonyhoz, de - mint az ENSZ-nagykövet fogalmazott - "az ilyen törvénytelen akciók ezt lehetetlenné teszik". Oroszország durván megsértette a szuverén Ukrajna területi épségét - hangoztatta Nikki Haley.Közös európai fellépést sürgetetett az Ukrajna és Oroszország között kialakult feszültség fokozódásának megfékezésére Josep Borrell spanyol külügyminiszter is. "Meg kell állítani a feszültség fokozódását, el kell kerülni, hogy a konfliktus kiterjedjen, és az övezet számára veszélyes intenzitásszintet érjen el" - mondta a politikus. Hangsúlyozta: támogatják Federica Mogherini, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője által támasztott két feltételt, nevezetesen, hogy Oroszország engedje szabadon a foglyokat és tegye lehetővé a szabad közlekedést az Azovi-tengeren.A cseh külügyminisztérium közleményében a nemzetközi jog durva megsértésének minősítette a Kercsi-szoros Oroszország által bevezetett blokádját és felszólította Moszkvát, hogy engedje szabadon az elfogott ukrán hajókat és tengerészeket.A Kercsi-szorosnál foglyul ejtett három ukrán hajó és legénysége azonnali szabadon bocsátására szólította fel hétfőn brüsszeli sajtótájékoztatóján Jens Stoltenberg NATO-főtitkár is Oroszországot, indokolatlannak minősítve az orosz katonai erő alkalmazását az Azovi-tengeren.Az incidens részleteiről itt írtunk: