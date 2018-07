Kizuhanhat Nagy-Britannia az EU-ból - Káros szakadás jöhet az új külügyminiszter szerint

Azt hiszem, az Európai Unióban sokan úgy gondolják, hogy elegendő elég sokáig várniuk, és London pislogni fog

Az aggaszt igazán, hogy ha rendezetlenül zajlik a kiválás, az egy emberöltőre megváltoztathatja a brit közgondolkodást Európáról, és olyan szakadáshoz vezetne, amely nagyon káros lenne

- mondta Hunt, az egymással farkasszemet néző brit és brüsszeli tárgyalódelegációkra utalva. Maasszal közös sajtótájékoztatójukon az új brit külügyminiszter azt mondta: Németország Nagy-Britannia egyik legjobb barátja az egész világon, és mindkét ország elkötelezett a szabályokon alapuló nemzetközi rend mellett.- fogalmazott Jeremy Hunt.Heiko Maas aláhúzta, hogy Németország nem akarja, hogy az Egyesült Királyság megállapodás nélkül, rendezetlen módon váljon ki az Európai Unióból."Megállapodást akarunk, és tisztában vagyunk azzal, hogy ehhez lépéseket kell tennünk egymás irányába" - hangsúlyozta a német diplomácia vezetője. Hozzátette, hogy az Európai Unió közös érdekeit mindazonáltal meg kell védeni.Az Egyesült Királyság a jelenlegi állás szerint 2019. március 29-én éjfélkor megszűnik az Európai Unió tagja lenni, akár sikerül megállapodni a kilépés feltételeiről, akár nem.Friss kutatások szerint a brit közvélemény túlnyomó része elutasítja Theresa May kormányfő tervét a szigetország európai uniós tagsága megszűnéséről, és kétharmaduk kész lenne támogatni egy újonnan létrejövő olyan jobboldali pártot, amely elkötelezett az Európai Unióból való kilépés mellett.A kormány által nemrégiben elfogadott és egy több mint százoldalas fehér könyv formájában részletesen is ismertetett javaslatcsomag értelmében az Egyesült Királyság jóval szorosabb kapcsolatokat tartana fenn a kilépés után az Európai Unióval, mint azt a Konzervatív Párt keményvonalas Brexit-csoportja szeretné.A javaslatcsomag közös szabadkereskedelmi térséget indítványoz az EU-nak és közös szabálygyűjteményt tartana fenn vele az áruk kétoldalú forgalmára, miközben az emberek szabad áramlását korlátozná, így tehát a négy alapvető uniós szabadságjog közül továbbra is mazsolázni szeretnének a britek.De a javaslat több ponton is problémás, nem az észak-írországi határok kérdése tekintetében. Michel Barnier, az EU vezető tárgyalója kijelentette : a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos javaslatok sértenék az EU döntéshozatali autonómiáját. Alapelv, hogy a pénzügyi szolgáltatások piacához való hozzáférés Brüsszel ajándéka, amelyet szabadon visszavonhat.