Új programmal védené a kormány a generációváltás előtt álló magyar cégeket

Azt látjuk, hogy a generációváltással a magyar hozzáadott érték veszélybe került.

Egyrészt említette a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége által indított vállalkozói programot, amelyben a cégek túlélési rátája 90% feletti és szerinte így ők is szóba jöhetnek.

Másrészt a magyar tulajdonban lévő közepes, vagy nagy cégek jöhetnek szóba, amelyeknél már megvan a menedzsmentkultúra, meg vannak a szabályozott folyamatok, és így az ő vásárlásukkal, mérethatékonysági okok miatt a vállalati működés akár még hatékonyabbá is tehető.

Harmadrészt a mostani harmincasok-negyvenesek-ötvenesek jöhetnek szóba, akik látnak fantáziát az idősebb korosztály által felépített vállalkozásokban befektetői jelleggel.

ezen keresztül biztosítható a vállalkozások és a hozzáadott érték hazai kézben történő megőrzése és növelése. Nem zárkózunk be, ha külföldiek látnak ezekben a vállalkozásokban fantáziát, de a célunk, hogy ők alapvetően csak kisebbségi tulajdonosként léphessenek be.

Az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára a cégek százait érintő, kidolgozás alatt álló programról azt mondta:és az a cél, hogy ambiciózus fiatalabb vállalkozókat, illetve már érett, közepes-nagyobb vállalkozásokat bevonjanak, hogy át tudják venni a stafétabotot. Szavai szerintEhelyett viszont azt szeretnék elérni, ha Magyarország mellett elkötelezett magyar vállalkozók, tőketulajdonosok vennék át a szerepet, hogy a magyar hozzáadott érték megmaradjon és lehetőleg növekedni tudjon. A program kapcsán először felmérik, majd csoportokba rendezik a generációváltási kihívással érintett cégek körét, illetve azt isAz államtitkár úgy látja: "a magyarokban most vállalkozói szellemet kell generálni" és szerinte nem a tőkeszerzés, hanem az lesz nehezebb, hogy hogyan lehet a sok személyfüggő, generációváltás előtt álló vállalkozásnak új tulajdonosi köre. Az átrendeződés kapcsán, illetve azt is, hogy a folyamatot tanácsadással, mentorálással is segíteni szükséges majd.Elmondása szerint 2019 közepétől folyamatosan működő modellre van szükség azért, mert