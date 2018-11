Kollégánk Junior Prima Díjat kapott!

Köszönöm a jelölést a jelölőknek a szakmai zsűrinek. A Portfolio-nál amellett, hogy gyorsan és pontosan mutatjuk be a makrogazdasági, pénzügyi, tőzsdei folyamatokat, gyakran hajnalban vagy éppen késő este igyekszünk a legmagasabb színvonalú cikkeket írni, az elismerés pedig azt mutatja, hogy a megéri a befektetett munka

A díjról

A Széchenyi Kártya Programot irányító KAVOSZ Zrt. kezdetek óta a Prima Primissima Díj egyik főtámogatója volt, de 2014-től önálló szerepet is felvállal a tehetségek támogatásában, mert Társalapítóként a Junior Prima Díj sajtó kategóriájának gondozója is egyben. A díj komoly ösztönzést szeretne adni az ifjú tehetségek kibontakozásához: egy erős visszajelzést arról, hogy érdemes dolgozni, jól teljesíteni, mert ahol eredmény van, oda az elismerés is megérkezik.



A Demján Sándor által alapított Prima Primissima Díjakat 2007-től kifejezetten fiatal tehetségek számára is odaítélik: a Junior Prima Díjakat először három kategóriában (tudomány, sport és oktatás) adták át, majd a Prima Primissima Alapítvány kezdeményezésére 2008-tól újabb kategóriákat - sajtó, képzőművészet, színház- és filmművészet, irodalom, építészet- és építőművészet - hívott életre az alapítvány kuratóriuma.

A méltatások során, hogy bár big four tanácsadó cégnél is dolgozhatott volna, ő mégis az újságírói pályát választotta és a Portfolio szerkesztőségében fontos cikkeket írt többek között Magyarország versenyképességéről, az euró bevezetéséről, illetve a munkanélküliségi és a foglalkoztatási helyzet alakulásáról. Napjaink egyik legfontosabb problémájáról, a munkaerőhiányról is olyan anyagokkal jelentkezett az elmúlt időszakban, amelyek tematizálták a médiát. Tavaly csatlakozott a Portfolio csapatához, ahol az újságírás mellett szerepet vállal a címlap szerkesztésében is.- mondta el Hornyák József a díj átvételét követően.Balogh Gabriella (résztulajdonos, Net Média Zrt.), Holló Márta (műsorvezető, ATV), Azurák Csaba (műsorvezető, TV2), Galambos István (programigazgató, MTVA), dr. Parragh László (elnök, MKIK), Perlusz László (főtitkár, VOSZ), Tallai Gábor (alapító tag, Fiatal Írók Szövetsége), Vaszily Miklós (vezérigazgató, Echo TV), Krisán László (vezérigazgató, KAVOSZ Zrt.)Az átadóünnepségen Krisán László, a díj mecénási feladatait 2014 óta ellátó KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója kiemelte: nagy az érdeklődés az elismerés iránt. Mint mondta, a 38 jelöltből 31-en jutottak be a második fordulóba, közülük választotta ki a széles körből válogatott zsűri a 6 győztest.Az elmúlt években a Portfolio további öt újságírója kapott Junior Prima díjat, közülük Palkó István 2012-ben lett díjazott: