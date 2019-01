Komoly Trump-fenyegetés után már enyhülnek a törökök, erősödik a líra

A beszélgetés során Erdogan és Trump a kétoldalú gazdasági kapcsolatok előmozdításában is megállapodott.

Bár a beszámoló a tervezett zónával kapcsolatos részletekre, köztük annak elhelyezkedésére nem tért ki,Míg Ankara a törökországi kurd szeparatistákkal szövetséges terrorszervezetet, addig Washington az Iszlám Állam elleni leghatékonyabb szíriai szövetségesét látja a kurd milíciában.Ankara a napokban azt is nehezményezte, hogy Washington a szíriai kurdok képviselőjének tekinti az YPG-t és nem választja külön a népcsoportot a többségében kurdok alkotta milíciától.Erdogan a hétfői beszélgetésben hangsúlyozta: Törökországnak semmi problémája nincs a kurdokkal, Ankara célja - a kilátásba helyezett újabb észak-szíriai török hadművelet keretében - a nemzetbiztonságát fenyegető terrorszervezetek, így az Iszlám Állam és az YPG elleni harc.A török államfői hivatal közlése alapján a két vezető egyetértett abban, hogy nem szabad lehetőséget adni azoknak, akik meg akarják akadályozni a mintegy 2000 amerikai katona kivonását.Ankara és Washington azután kapott össze, hogy John Bolton, az amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója január 6-án, vasárnap Jeruzsálemben azt állította, hogy Törökország Szíriában a kurdokat veszi célba. Bolton egyúttal feltételhez kötötte a kilátásba helyezett amerikai csapatkivonást, és kijelentette: Törökországnak garantálnia kell Washington kurd szövetségeseinek biztonságát.Erdogan nem sokkal később a legalávalóbb, legbecstelenebb, legocsmányabb rágalomnak nevezte Bolton szavait. Csütörtökön Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter már úgy fogalmazott, hogy nem függ az amerikai csapatkivonástól az újabb török hadművelet az YPG ellen.arra az esetre, ha a török hadsereg a kurdokra támadna Szíriában az amerikai katonák kivonása közben. Ibrahim Kalin török elnöki szóvivő hétfői reagálásában úgy fogalmazott: Törökország a stratégiai partnerséghez illő viselkedést vár az Egyesült Államoktól, és nem akarja, hogy kapcsolatukat "terrorpropaganda árnyékolja be". A szóvivő ugyanakkor hangoztatta: Ankara megvédi a szíriaiakat, beleértve az ottani kurdokat is a terrorizmus minden fenyegetésétől.A török külügyminiszter, Mevlüt Cavusoglu hétfői sajtótájékoztatóján pedig már a kurdok legnagyobb barátjának nevezte Törökországot. Cavusoglu egyúttal úgy vélte, hogy az amerikai elnökre "komoly nyomás nehezedik" a biztonsági szervek részéről, amelyek ellenzik Trump csapatkivonásra irányuló törekvéseit.