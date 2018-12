Korábban távozik tisztségéből az amerikai védelmi miniszter

James Mattis csütörtökön jelentette be lemondását, de erről szóló levelében - amelyet személyesen adott át Donald Trumpnak - jelezte, hogy február 28-ig hivatalban marad. Mint írta: "Ez elég időt ad az utód jelölésére és (szenátusi) megerősítésére". Mattis jelezte azt is, hogy ez az átmeneti időszak lehetőséget ad arra, hogy részt vegyen a NATO védelmi minisztereinek következő, februárra tervezett tanácskozásán.Trump csütörtökön még azt jelentette be, hogy Mattis február végén távozik tisztségéből. Több amerikai médium - köztük a The Wall Street Journal és a The New York Times - is úgy értesült, hogy az elnököt később felbosszantotta Mattis lemondó levele, amelyben a tárcavezető az elnök külpolitikai döntéseit bírálta, ezért döntött úgy, hogy Mattisnak a tervezett február vége helyett már január 1-jén távoznia kell.A Pentagon nem kommentálta Donald Trump bejelentését.A minisztérium továbbra is a nemzetbiztonságra összpontosítja figyelmét - fogalmazott Robert Manning alezredes, a tárca egyik szóvivője.Mattis lemondását jórészt azzal indokolta, hogy nem ért egyet Donald Trump a héten bejelentett döntésével, amely szerint az Egyesült Államok kivonja katonáit Szíriából és részlegesen kivonul Afganisztánból is.Az amerikai sajtóban pénteken jelent meg a hír, hogy a 14 ezer amerikai katonát számláló afganisztáni kontingens mintegy fele az elkövetkező hónapokban hazatér.