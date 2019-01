Kormányválság készül Görögországban? - Lemondott a védelmi miniszter

Panosz Kammenosz közölte: a macedón kérdés miatt kénytelen megválni miniszteri tisztségétől.A Macedónia nevét Észak-Macedóniára változtató alkotmánymódosítást a macedón parlament pénteken már megszavazta, de a névvita lezárásáról tavaly júniusban kötött megállapodást még a görög parlamentnek is ratifikálnia kell.Egyelőre nem világos, milyen hatása lesz a ratifikációs folyamatra annak, hogy a Független Görögök kilépnek a Ciprasz baloldali Sziriza pártjával kötött kormánykoalícióból. A Szirizának 145, a Független Görögöknek pedig 8 mandátuma van a parlamentben.Kammenosz mindig is ellenezte a Szkopjéval kötött megállapodást, mert szerinte elfogadhatatlan, hogy a Macedónia szó szerepeljen a balkáni állam nevében, mivel az megmásíthatatlanul a görög civilizációhoz és kultúrához köthető.A legfőbb ellenzéki erő, a konzervatív Új Demokrácia párt korábban úgy nyilatkozott, hogy meg fogja akadályozni a megállapodás elfogadását. A kormány mégis reméli, hogy a ratifikáció sikeres lehet a balközép és a független képviselők támogatásával.A macedón névvita miatt tavaly októberben lemondott Níkosz Kociász görög külügyminiszter is, mert úgy érezte, a kormányfő nem biztosította őt kellőképpen támogatásáról az alkut támadó Kammenosszal szemben.A névvita 1991 óta folyt Macedónia és Görögország között, azóta, hogy Macedónia függetlenné vált Jugoszláviától. Mivel Görögország északi tartományát, ahol jelentős macedón kisebbség él, Makedóniának hívják, a görögök úgy vélték, a macedónok területi követelésekkel állhatnának elő. Ezt megelőzendő tiltakoztak a hasonló névválasztás ellen, és mindeddig akadályozták a nyugat-balkáni ország euroatlanti integrációját. Az ország így a nemzetközi dokumentumokban eddig a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság nevet viselte, alkotmányában azonban nem szerepelt utalás Jugoszláviára. Macedónia az új névvel, Észak-Macedóniával egyértelművé teszi, hogy nem tart igényt az észak-görögországi területre.