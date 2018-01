Azt remélem, hogy írásaimmal hozzá tudtam járulni a nagy és nehéz kérdések tisztázásához, a körülöttünk lévő világ jobb megértéséhez

Lánczi András, a Corvinus Egyetem rektora megnyitó beszédében a születésnapot jó alkalomnak mondta arra, hogy a szakma képviselői komoly kérdéseket vitassanak meg, olyan témákról beszéljenek, amelyeket kutatnak vagy csak egyszerűen foglalkoztatják őket. A rektor arra utalva, hogy Kornai János a rendszerváltozás után szívesen foglalt állást politikai kérdésekben megjegyezte: az a céljuk, hogy az egyetem olyan hely maradjon, ahol politikai kérdéseket is meg lehet beszélni anélkül, hogy a következményektől tartani kellene.Egy hosszú élet, sok gondolattal, amelyek középpontjában a szocializmus problémája volt - így jellemezte Kornai János életét Lánczi András, aki szerint a professzor munkássága több generáció számára nagy jelentőséggel bír.Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke felidézte, hogy néhány hónappal ezelőtt jelent meg Kornai János legújabb könyve, a Látlelet. Kornai János egy kritikus személyiség, akárhányszor kifejti véleményét valamiről, álláspontját szakmai elemzésekkel támasztja alá, elemez, összehasonlít, érvel és gondolkodásra készteti az embert - így fogalmazott az akadémia elnöke. Kornai János tudományos munkássága lenyűgöző, írásai közül -, amelyek közül kiemelkedik a Hiány című műve - több is nagy hatással volt kortársaira a határokon túl is - mondta Lovász László.Az akadémia elnöke arra is kitért, hogy Kornai Jánost a legtöbben kutatóként ismerik, sokan nem tudják róla, hogy oktatott a Harvard Egyetemen, a Stanford Egyetemen, a Princetoni Egyetemen, a Yale Egyetemen, a London School of Economicson.A csütörtöki konferencián számos külföldi közgazdász tart előadást többek között a makrogazdasági stabilitás újragondolásáról, Kornai munkásságának az eurózónára vonatkozó tanulságairól, vagy a szocializmus és a kapitalizmus összehasonlításáról. Az előadók sorát Kornai János zárta.Délutáni zárszava után Kornai János az MTI-nek azt mondta: a kapitalizmus, a piacgazdaság mostani folyamatai egészen új problémákat vetnek fel a XX. századi folyamatokhoz képest. Kornai János meggyőződését hangoztatta, hogy mindig nyitva kell állni az új problémák feltárására. "Az embernek nem szabad, hogy megmerevedett dogmái legyenek, meg kell próbálnia megérteni az új jelenségeket" - fogalmazott.A közgazdászprofesszor szerint a kételkedés a meglévő elméletek iránt, az, hogy friss szemmel nézzük a világot, a felmerülő gondokat, vezérelv az eredményes kutatáshoz, a tudományos munkához. "Én az ellen szoktam küzdeni, hogy egyszerű formulákba öntsünk bonyolult problémákat" - emelte ki Kornai János.- fűzte hozzá a nemzetközi hírű közgazdász.A következő rendezvény, amelyen keresztül az egyetem a neves közgazdász munkássága iránti tiszteletét fejezi ki, február 20-án lesz, amikor egy kerekasztal beszélgetésen a közép-európai átmenetet vitatja meg Kis János filozófus és Adam Michnik, a Gazeta Wyborcza főszerkesztője. Ezt követően idén még egy nemzetközi konferenciát rendeznek, illetve ősszel szemináriumot is szentelnek az egyetemen Kornai Jánosnak.