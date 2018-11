Közel hat éve nem drágult úgy az élet Magyarországon, mint most

A hazai infláció már hónapok óta emelkedő pályán van, habár többször is lehetett számítani arra, hogy megáll a növekedés. Az emelkedő olajárak azonban átírták a képet, és most új rekordot, 3,7%-ot érhet el az infláció októberben a Portfolio által megkérdezett közgazdászok szerint. (A KSH holnap reggel 9 órakor közli az adatot.)

Érdekes, hogy a 3,7%-os medián úgy jött ki, hogy ennél magasabb elemzői prognózis nem is volt. Ez inkább a lefelé mutató kockázatokat erősíti, amennyiben a konszenzusnál nagyobb inflációról számol be a KSH, az nagyobb meglepetésnek lenne tekinthető.

az importált infláció még mindig viszonylag alacsony, azonban a gyengébb szintre került forint hatása lassan begyűrűzhet az ipari termékek áraiba.

Az infláció gyorsulása mögött, az ING Bank vezető közgazdásza szerint az élelmiszerek és az üzemanyagok árának emelkedése húzódik meg., az Erste Bank vezető elemzője szerintA szolgáltatásoknál a munkaintenzívebb szolgáltatások esetében további fokozatos drágulás várható.

, az OTP Bank Elemzési Központjának elemzője azt emelte ki, hogy a gazdaság alapfolyamatait jobban megragadó, volatilis áralakulású termékektől és hatósági intézkedések hatásaitól szűrt inflációs mutatónk szeptemberben 2,5%-on állt, és várakozásuk szerint ez októberben is hasonlóan alakul.Az infláció októberben vélhetően lokális csúcsot ért el, novemberben és decemberben a bázishatás, a szezonális árfelhajtó tényezők gyengülése lassulást sugall az éves indexben - mondja, az MKB Bank Elemzési Központjának igazgatója szerint a 2018-as év hátralevő részében az infláció az MNB toleranciasávjának 4%-os felső határán belül marad. "2019 második felében várakozásunk szerint eltűnhet a korábbi üzemanyagár-emelkedés egyszeri árnövelő hatása, ezzel együtt pedig csökkenhet az árnyomás. A fenti tényezők eredőjeként az infláció jövőre kismértékben 3% felett alakulhat majd, mivel a feszes munkaerő-piac miatt további béremelkedést és ezek árakba történő begyűrűzését várjuk" - foglalta össze a bank várakozásait a szakértő.Az MNB-nek azonban egyelőre nem kell izgulnia. "Mivel az élelmiszerek esetében elsősorban a feldolgozatlan élelmiszerek ára emelkedik nagy tempóban, így ez a maginflációs mutatóra nem fejt ki hatást. Az MNB tehát továbbra is nyugodtan ülhet, mondván, hogy a maginfláció továbbra is stabilan a 3 százalékos inflációs cél alatt található" - vélekedett