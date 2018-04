Közel van a történelmi pillanat - Trump leül Kim Dzsong Unnal

Az elnök elmondta: pillanatnyilag öt helyszínt tanulmányoznak, ahol sor kerülhet a történelminek mondott csúcstalálkozóra, amelyen szerinte lehetőség nyílik majd egy "világméretű probléma" megoldására."Igen rövid időn belül tárgyalunk Kim Dzsong Unnal, valószínűleg június elején, vagy ha jól mennek a dolgok, még korábban" - közölte Trump. Bár azt is hozzátette: még az is lehetséges, hogy nem lesz csúcstalálkozó. Elhárította viszont a választ, amikor az újságírók azt firtatták: vajon beszélt-e már személyesen is Kim Dzsong Unnal."Ők tiszteletben tartanak bennünket, és mi is tisztelettel viseltetünk irántuk" - mondta Észak-Koreáról Trump. Hangsúlyozta azt is, hogy támogatja a két Korea közötti tárgyalásokat is, ahogyan fogalmazott: "áldását adta" Szöul és Phenjan megbeszéléseire, hogy "megvitassák a háború lezárását".Abe Sindzo a tárgyalások előtti rövid sajtótájékoztatón dicsérte Donald Trumpot, mert szerinte az amerikai elnök "bátor, hogy találkozik Kim Dzsong Unnal", és egyúttal reményét fejezte ki, hogy a csúcstalálkozó érzékelhető eredményeket" hoz.A japán kormányfő kifejtette: a Donald Trumppal folytatandó kétnapos tárgyalásokon a Koreai-félsziget teljes és ellenőrizhető atomfegyver-mentesítését szeretné részleteiben is megvitatni.Az amerikai-japán csúcstalálkozó hivatalosan kedden délután kezdődött meg Mar-a-Lagóban, Donald Trump floridai villakomplexumában. A tárgyalások szerdán lesznek: a két politikus Észak-Koreáról, biztonságpolitikai és kereskedelmi kérdésekről tárgyal majd. Larry Kudlow, a Fehér Ház gazdasági tanácsadója kedden azt mondta: elképzelhető, hogy Washington mentesíti Tokiót az acélra és alumíniumra kirótt védővámok alól.Abe Sindzo - aki másodszor vendégeskedik Mar-a-Lagóban - csütörtök reggel utazik vissza Tokióba.