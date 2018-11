Közeleg a recesszió, de aligha jön újabb globális összeomlás

előbb-utóbb vége lesz a most tartó nagy gazdasági fellendülésnek és recesszió fog következni, de ez természetes dolog, gazdasági ciklusok mindig is voltak és lesznek. A recesszió önmagában nem feltétlen vezet válsághoz.

Feszültségpontok persze bőven akadnak jelenleg: rendkívül kritikus ezek közül az olasz helyzet. Az olasz államadósság magas, a GDP 130%-a, tervezett hiány pedig a 2,4%-a, bár ezek önmagukban még nem indokolnak aggodalmat. Darvas szerint sokkal inkább probléma, hogy fenntarthatatlan a kormány gazdasági programja, nagyon konfrontatív a hozzáállásuk az európai költségvetési szabályokhoz, emellett pedig a bankrendszer nagy és egyre nagyobb mértékben tart állampapírokat, illetve beindult a tőkekiáramlás is. Ha probléma lenne Olaszországban, a kormánynak kellene kérnie segélyt az EU-tól, Darvas ezt elképzelhetetlennek tartja. Még ha kérnek is, az EU tagjainak jóvá is kell hagyni a segélycsomagot, melyre nem sok esély van annak volumene miatt - az olasz gazdaság hatalmas és nem olyan könnyen menthető, mint például a görög volt annak idején.

A szakember kisebb kockázatnak értékelte, hogy Kínában számottevő gazdasági lassulás következhet be, Japánban nagyon magas (közel 250%) a GDP-arányos államadósság, a lakosság pedig rohamosan csökken, túlértékeltek a világ részvénypiacai, nagyon gyorsan növekednek a lakásárak, a fejlődő piacok sérülékenyek, illetve felmerül a Brexit kockázata is (utóbbival kapcsolatosan Darvas elmondta, hogy szerinte utóbbi nem nagy kockázat, hiszen nagyon valószínű, hogy megállapodás születik az EU és a britek közt). Az IMF értékelése szerint a legnagyobb kockázatot jelenleg a kínai nem pénzügyi cégek és háztartások jelentik.

Darvas elmondta, hogy összességében nem valószínű, hogy ezeknek a jelenségeknek hála olyan összeomlás következik majd be, mint 2008-2009-ben.

Közel egy évszázadig, egészen 1980-ig 2% körül fluktuáltak a rövid távú reálkamatok a világban, azóta tendenciózusan jönnek lefelé. Ezt főleg azzal lehet indokolni, hogy a befektetők nagyobb prémiumot hajlandók fizetni a biztonságos befektetésekért, a globális megtakarítási volumen növekszik, a gazdasági növekedés üteme viszont alacsonyabb.

Nagy mozgástér van a jegybankok mérlegfőösszegében, melyek a válságot követően nagyon megnőttek, a legnagyobb mértékben a svájci és a japán jegybank mérlegfőösszege növekedett.

vezető kutatója a világgazdaság kockázatairól tartott előadást:A közelmúltban lezajlott Digi-Invitel-tranzakcióról, illetve a telekommunikációs szektor M&A-aktivitásáról tartott előadástAktív a piac, már idén is történt két nagy tranzakció a Telenor és a UPC felvásárlásra révén a szektorban (utóbbi hatósági jóváhagyás alatt van). A Digi-Invitel tranzakció a 3. legnagyobb magánpiaci tranzakció volt a maga 140 millió eurós értékével (az Aréna Pláza és a teljes Invitel csoport eladása után) a tavalyi évben. Világszerte kihívások érik a telekom szektort, a vezetékes telefonszolgáltatás visszaszorulása, a digitalizáció, a versenytársak erősödése, a szolgáltatások folyamatos fejlődése (gyors értékvesztés mellett) és a beruházási kényszer csökkenő profitabilitást, éles versenyt és a stratégiák újragondolását kényszeríti ki. Ennek nyomán az integrált szolgáltatások irányába fordult a piac, és a piac jellegéből adódóan dominánssá váltak a felvásárlások. A Digi és az Invitel tranzakció első lépés a Digi számára az ország harmadik legnagyobb integrált (vezetékes és mobil) szolgáltatójának létrehozatalában. Az Equilor nemcsak a fogyasztókért folytatott verseny további fokozódására, de az M&A aktivitás további növekedésére is számít a piacon. Folytatódni fog a piac koncentrációja, a kamatpálya emelkedése nyomán azonban érdekes kérdéssé válik a tranzakciók finanszírozása: erősödhet a tőkeoldali finanszírozás.ügyvezetője elmondta, hogy cége folyamatosan növekszik nemzetközileg, az unióban meghatározó a cég mérete, de Kanadában és Kínában is van érdekeltségük. Tavaly 164,4 millió eurós árbevételt értek el, idén várhatóan 200 millió euró fölötti árbevételük lesz. Szabó elmondta, hogy azért terjeszkedne külföldön, mert nagyobbak szeretnének lenni és többet keresni, jobb kockázatmegosztást érhetnek el és a fogyasztókra jellemző, hogy lokális és friss terméket preferálnak. Első körben a tőzsdei bevezetést fontolgatták, de végül úgy döntöttek, hogy stratégiai partnerséget kötnek az LDC-vel, egy nyugat-európai élelmiszeripari vállalattal. Az LDC 70%-os részesedést vásárolt a Tranzit Csoportban. Az akvizícióról itt írtunk:

