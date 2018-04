Közös kutatószobát nyitott a KSH és az MTA

A KSH pénteki közleménye szerint a két intézmény közösen üzemeltetett kutatószobája az MTA Humán Tudományok Kutatóházában kapott helyet. Az MTA és a KSH több éves együttműködésének eredményeképp az akadémiai kutatók itt férhetnek hozzá a KSH mikroadat-állományából a közvetlen azonosításra nem alkalmas adatokhoz. Az egyedi statisztikai adatok védelme és az adatvédelmi előírások szigorú betartása mellett többek között a beruházási, a külkereskedelmi, a mezőgazdasági, a népszámlálási, a népmozgalmi és a mikrocenzus-statisztikák adatai kutathatók.A közlemény idézi a KSH elnökét, aki szorgalmazta a statisztikai adatok tudományos célú hasznosítását. Vukovich Gabriella szerint a hivatal felelőssége is, hogy a kutatók az adatokban rejlő lehetőségeket minél jobban kiaknázhassák.Fazekas Károly, az MTA KRTK főigazgatója a globális adatforradalom jelentőségét hangsúlyozva kiemelte, hogy az új kutatószoba nemzetközi viszonylatban is egyedülálló vizsgálati lehetőségeket biztosít.A főigazgató szerint a KSH adatvagyona közvetve az egész társadalmat szolgálhatja.Felidézték, hogy az MTA munkatársai mostanáig a KSH budapesti és szegedi kutatószobáiban kutathattak, ám ezek kihasználtsága 2012 óta jelentősen megnőtt. A legtöbben a demográfiai és a társadalomstatisztikai adatok iránt érdeklődtek, de sokan keresték a munkaerő-felméréseket, valamint a háztartások költségvetésének és életkörülményeinek statisztikáit is - tették hozzá.A kutatószobát az MTA KRTK és az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának kutatói vehetik igénybe kutatási engedéllyel, amennyiben vállalják, hogy a vizsgált adatállományt kizárólag a megjelölt tudományos célra használják fel - olvasható a közleményben.