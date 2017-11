Közpénzt loptál? Most három hónapig büntetlenül visszaviheted

A gazdasági fellendülést ígérő új elnök közölte: miután jövő év februárban lejár a "kegyelmi időszak",A 75 éves, dörzsöltsége miatt Krokodil ragadványnéven emlegetett Mnangagwát pénteken iktatták be hivatalába, miután az országot 37 évig vezető Robert Mugabe lemondásra kényszerült.A megújulást ígérő új államfő a jövő évi választásokig látja el az elnöki feladatokat.Mugabe szinte váratlanul vesztette el hatalmát és kényszerült lemondani. A katonaság november közepén puccsot hajtott végre ellene arra hivatkozva, hogy megtisztítja környezetét a bűnözőktől. Mugabe felesége, a politikai babérokra törő Grace biztatására az államcsíny előtt alig több mint egy héttel menesztette a fegyveres erők körében népszerű alelnökét, Emmerson Mnangagwát. Az agg államfő mögül még a kormánypárt is kihátrált, amelynek nyomására végül levélben mondott le tisztségéről.A volt államfő bírálói neki tulajdonítják Zimbabwe gazdasági és társadalmi nehézségeit, az viszont még kérdéses, hogy az évtizedekig Mugabe jobb kezeként szolgáló Mnangagwa be fogja-e tudni váltani a változásra tett ígéreteit.