Kriptopénzes luxushotellel mentenék meg Venezuelát

Az általunk nyitott hoteleknek, illetve az ország összes szállodájának is természetesen van engedélye arra, hogy a fizetséget konvertibilis (átváltható) valutában fogadják el, de ez a hotel, a Humboldt, lesz az első, amelyikben minden szolgáltatást petróval kell majd megtéríteni

Az egyébként hiperinflációval és pénzromlással küzdő dél-amerikai országnak az elnöke tavaly decemberben jelentette be, hogy a Humboldt lesz az első hétcsillagos létesítmény Venezuelában.- idézte az államfőt az Unión rádió honlapja. Maduro egyben kifejezte azt a reményét is, hogy a jövőben a turizmus válhat a venezuelai gazdaság egyik hajtóerejévé.A szállodákat világszerte hagyományosan egytől ötig terjedő skálán értékelik a szolgáltatások minősége és választéka szempontjából, a hétcsillagos besorolás viszont nem hivatalos, legtöbbször a szállodák maguk reklámozzák így a szolgáltatásaik minőségét.Venezuela február 20-án bocsátotta ki kriptovalutáját. A petro fedezetét az ország olajtartaléka adja.A venezuelai kormány részben a kriptovaluta kibocsátásával tervezi helyreállítani a megroppant gazdaságot, és hivatalos magyarázat szerint felvenni a harcot az Egyesült Államok által irányított pénzügyi "blokáddal" szemben. A hatalmas olajkészletekkel rendelkező, de szinte semmi mást nem exportáló Venezuela gazdasága az olajár esése miatt gyakorlatilag összeomlott, hivatalos adatok szerint tavaly az infláció 2600 százalék volt, az idei évben egyes szakértők szerint elérheti akár a 14 ezer százalékot is.