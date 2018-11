Kritikus hét nap előtt állnak a britek, íme a menetrend

Össztűz alatt May

nélküle sem lenne könnyebb helyzetben az Egyesült Királyság a Brexit-tárgyalásokon és nem lehetne elérni más kilépési megállapodást sem. Ugyanezt kezdték el sulykolni az utóbbi napokban a nagy tagállamok vezető politikusai is, illetve azt is, hogy hiába próbálkoznának meg más brit politikai vezetők a megállapodás újratárgyalásával, nem tudnának más eredményt elérni, mert az EU27 nem hajlandó változtatni a kialkudott feltételeken.

Sok még a lehetséges forgatókönyv

Az elmúlt napokban azonban számos brit, északír, ír és skót politikus is arra figyelmeztetett, hogy nem lesz meg a szükséges többség May mögött ahhoz, hogy a kilépési feltételekről szóló törvényt elfogadja a parlament. Ha ez valóban így lenne, akkor egy nagyon bizonytalan időszak elé nézne az ország.

Két módon is segíthet az EU

Kényes kérdés: kitolhatják az átmeneti periódust

Egyrészt azt jelentené, hogy a brit szuverenitás szempontjából megalázó helyzet (nincs beleszólásuk az uniós döntéshozatalba, de kvázi-tagként minden jogi és pénzügyi kötelezettség érvényes rájuk) két évvel tovább tartana. Emellett az átmeneti időszak kinyújtásának felső korlátja nincs meghatározva, így mindez bosszantó lehet a Brexit-párti tábornak. A félelmek szerint most előre nem látható időkorlát nélkül "beleragadhatna" ebbe az állapotba Nagy-Britannia.

Másrészt viszont az átmeneti időszak kinyújtása éppen abban segítene, hogy el lehessen kerülni annak a vészhelyzeti megoldásnak az élesítését, amit a legtöbb vitát kiváltó északír-ír határ kérdése miatt dolgoztak ki a felek. Ez a "biztosíték" néven emlegetett megoldás csak akkor lépne hatályba, ha az átmeneti időszak már letelne, de az új kereskedelmi egyezmény még nem született volna meg. Így tehát az áthidaló megoldás - ahogy megírtuk - egy olyan hibrid vámmegoldást takarna, amelyben végülis az Egyesült Királyság területi integritása megbomlana, mert átmenetileg másfajta, az EU-hoz erősen közelítő, vámszabályozás vonatkozna Észak-Írországra, mint a többi térségre és csak közös (EU-s és brit) döntéssel lehetne belőle kilépni.

A Sun információi szerinthogy kezdeményezzék a Theresa May kormányfőről szóló bizalmatlansági indítványt a párton belül, így ha ez ma-holnap összejön, akkor a szavazásra gyorsan sort fognak keríteni.A szabályok szerint a kormányfői poszton a váltás anélkül tud megtörténni, hogy ahhoz parlamenti választásokat kellene tartani, így elvileg nem kerül hatalomra az ellenzéki Munkáspárt, de a folyamat végülis elvezethet idáig, ha nem sikerül új Konzervatív Párti kormányfőt választani.Theresa May hétvégi nyilatkozatai szerintEz egyébként lényeges üzenet a May menesztésén gondolkodó (kormánypárti és ellenzéki) politikusoknak és, hogy amikor majd decemberben a brit alsóházban szavazni kell a kilépési megállapodásról, akkor a kétféle kimenet közül (elfogadják, elutasítják, azaz megállapodás nélkül esnek ki, a no-deal Brexitre szavaznak)Néhányszor még persze nekifuthat kissé módosított keretek mentén a parlament a szavazásnak, de egyébként várhatóan kormányváltásra kerülne sor, a Munkáspárt pedig már belebegtette az esetleges második népszavazást is, bárA fentiekben tehát azt láttuk, hogy a nagyobb uniós tagállamoka saját pozíciója stabilizálásában, hogy azt kommunikálják: nem lehet ennél már jobb Brexit-megállapodást elérni és nem is lehetséges az érdemi kérdések újranyitása. A másik mód, ahogy az EU "segítő kezet" nyújthat Maynek, illetve annak, hogy a Brexit-folyamat politikai törés nélkül tovább menjen, az, hogyErre már elkezdték kidolgozni a szöveget pénteken és ma is dolgoznak rajta Brüsszelben, így vasárnapig biztosan kész lesz, igaz vannak azért nézeteltérések a 27 bent maradó ország között.A terv az, hogy a brit kilépést (2019. március 29.) követő átmeneti periódus (2020. december 31.-ig) lejárta után életbe lépő, azaz egy erős szabadkereskedelmi együttműködés jöjjön létre., az egységes piac alatt az áruk és a szolgáltatások szabad áramlása mellett, hiszen Nagy-Britannia a kilépés után harmadik, külső országnak fog minősülni és nem illethetik meg ugyanolyan lehetőségek, mint EU-tagként. A politikai felhatalmazás tehát a szavak szintjén bizonyára jól fog hangozni, és egyfajta szabadkereskedelmi megállapodás megkötésére fogja majd felhatalmazni az Európai Bizottságot., hogy adott a két év alatt kitárgyalt kilépési megállapodás és látjuk már azt is, hogy a kilépés után milyen (szoros) keretek mentén működik majd együtt az Egyesült Királyság és az EU27, így tessék megszavazni a brit alsóházban a jogilag kötelező kilépési megállapodást. A szavazásra decemberben kerülhet majd sor.A jövő évi brit kilépés után eredetileg 21 hónapos, 2020. december 31-ig tartóígy az Egyesült Királyság benne marad a vámunióban, az egységes piacban, az Európai Bíróság hatálya alatt marad és fizeti a tagdíjak az EU közös költségvetésébe. Ezalatt viszont már nem vehetnek részt az EU-s közös döntéshozatalban és az uniós intézményekből, illetve az Európai Parlamentből kikerülnek a brit munkavállalók, illetve képviselők.A terv az volt, hogy a 21 hónap alatt ki tudják majd tárgyalni a 2021-től hatályba lépő EU-brit szabadkereskedelmi megállapodás kereteit, de mivel a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogyA múlt héten megszületett Brexit-megállapodásban az van, hogy a kinyújtást 2020. július 1-ig mindössze egyetlen alkalommal kezdeményezhetik a britek, és ha az EU is belemegy ebbe, akkor egy most előre nem meghatározott időtartamra ez megtörténhet.Michel Barnier, az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója a The Guardian vasárnap esti beszámolója szerint az uniós nagykövetek hétvégi ülésén azt vetette fel, hogy, így tehát 2019-től 2022-ig, közel 4 évig, lenne idő kitárgyalni a hosszú távú kereskedelmi kapcsolatok kereteit.Összességében tehátaz Egyesült Királyság hosszabb távú sorsa szempontjából, mert egyrészt Theresa May sorsa is tisztázódhat kormányfőként, másrészt a vasárnapi EU-csúcs olyan keretekről határozhat, ami segíthet Maynek a szükséges parlamenti felhatalmazás megszerzésében.