Kubában lényegében eltörlik a kommunizmust

Kuba jelenlegi, szovjet modellen alapuló alkotmánya csak az államot, a kollektív gazdaságokat, a farmereket, valamint a társvállalkozásokat ismeri el.Magánvállalkozás indítására 2010 óta van lehetőség, Raul Castro az ezt engedélyező döntésével az ország gazdaságát akarta stimulálni.Az új alkotmányban a magántulajdon mellett a piacgazdaságot is elismerik, valamint az elnök mellett létrehozzák majd a miniszterelnök pozícióját is.Annak ellenére, hogy Kuba nyit a kapitalizmus felé, a Kommunista Párt továbbra is hatalmon marad, az alkotmány pedig továbbra is szavatolja majd a tervgazadálkodásos modellt és az állami vállalatok szuverenitását. Ezek alapján valószínű, hogy az ország a teljes szabad verseny helyett inkább egy Kínához hasonló gazdasági berendezkedésre áll majd át.