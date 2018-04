Különadók? Sanyargatás? - Üzent az EU a kiskereskedelem szabályázásáról

A Bizottság egészen konkrét és hatékony bevált gyakorlatokat határozott meg, amelyekkel segítheti a tagállamokat a kiskereskedelmi ágazat innovativitásának, termelékenységének és versenyképességének előmozdítása érdekében tett erőfeszítéseikben. Ez lehetővé teszi az európai kiskereskedők számára, hogy megerősítsék globális jelenlétüket, és segítséget nyújt számos, kiskereskedelmi tevékenységet folytató kkv-nak (amelyek gyakran családi vállalkozások) a technológiai változások beépítésére irányuló törekvéseikben. Mindez elősegíti a munkahelyteremtést és fellendíti a gazdasági növekedést

Az uniós bizottság ajánlásai szerint a tagállamoknak meg kell könnyíteniük a kiskereskedelmi egységek létrehozását, amely a kiskereskedők számára a piacra jutás szempontjából alapvető fontosságú, egyúttal a termelékenységet és az innovációt is elősegíti.- jelentette ki Jyrki Katainen, a munkahelyteremtésért, a növekedésért, a beruházásokért és a versenyképességért felelős alelnöke.Az üzletek napi működését érintő korlátozások enyhítése is fontos cél, ezek ugyanis jelentős terhet jelenthetnek a vállalkozások számára, és befolyásolhatják termelékenységüket, ezért a bizottság meghatározta a legjobb gyakorlatokat az eladásösztönzési tevékenységekre és kedvezményekre, konkrét értékesítési csatornákra, az üzletek nyitvatartási idejére, a kiskereskedelmi különadókra, a termékek más tagállamokban történő vásárlására és a modern kiskereskedelem szerződéses gyakorlatára vonatkozóan. A cél egyenlő versenyfeltételeket biztosítani a kiskereskedelemben, valamint tisztességes és hatékony ellátási láncokat megvalósítani az indokolt közpolitikai célok elérésével összefüggő szabadság korlátozása nélkül.A kiskereskedelmi ágazat az uniós gazdaság egyik legnagyobb ágazata, csaknem minden tizedik ember a több mint 3,6 millió kiskereskedelmi vállalat valamelyikénél dolgozik. A Bizottság szerint a felsorolt javaslatok lehetővé teszik az európai kiskereskedők számára, hogy megerősítsék globális jelenlétüket, és segítséget nyújtanak számos, kiskereskedelmi tevékenységet folytató kkv-nak a technológiai változások beépítésére irányuló törekvéseikben. Mindez elő fogja segíti a munkahelyteremtést és fellendíti a gazdasági növekedést is.