Különleges focimeccsjegyek miatt máris megbukik az Eurócsoport elnöke?

nincs alapja annak, hogy a pénzügyminiszter felajánlotta volna a lemondását. A lap szerint az is lényeges, hogy a múlt pénteki pénzügyminisztériumi "házkutatás" során a rendőrök nem jártak a miniszter irodájában, és a számítógépét sem foglalták le.

A portugál pénzügyminisztérium a hétvégén csak azt ismerte el, hogy Centenoegy tavaly áprilisi Benfica-meccsre az FC Porto ellen, de kizárólag biztonsági okokból (és nem is ő kérte a jegyeket, hanem az ősrégi Benfica-rajongó miniszter biztonsági csapata). A tárca szerint a két jegy elfogadása nem ütközik a kormányzati tisztviselőkre vonatkozó ajándékozási szabályozásba (150 euró alatti értékű ajándékokat lehet csak elfogadni), mivel ezek olyan jegyek, amelyeketEmellett a tárca azt is hangsúlyozza, hogy a Benfica-elnök fiának szóban forgó ingatlanfejlesztéséhez, azaz semmi köze a pénzügyminiszternek az adókedvezmény nyújtásához.A fentiek után írta meg ma a portugál Correio da Manha , hogy Centeno kilátása helyezte lemondását a kormányfő felé, ha az elinduló rendőrségi vizsgálat során érintettként merül fel a neve. A Politico azt hangsúlyozza a helyzet kapcsán Centenóhoz közeli forrás alapján, hogyÉrdemes megjegyezni, hogy a Harvardon is végzett Centeno széleskörű szakmai megbecsültségnek örvend részben a portugál válságkezelés során nyújtott teljesítményéért, és részben ezért választották meg tavaly december elején az eurózóna pénzügyminisztereket tömörítőés ha odahaza valóban le kell mondania pénzügyminiszterként, akkor kérdéses, hogy ezzel megtarthatja-e tartósan az Eurócsoport elnöki tisztséget. Az előző holland elnök is csak pár hónapig volt már elnök azután, hogy hazájában parlamenti választási eredmények miatt elveszítette miniszteri tisztségét, igaz közben az is lényeges, hogy már egyébként is közelgett a 2,5 éves második elnöki mandátumának lejárata az Eurócsoport élén.

Mário Centeno, portugál pénzügyminiszter, az Eurócsoport új elnöke