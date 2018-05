Különös körgyűrű épül Budapesten

A napilap cikke szerint folyik a Kispest és Angyalföld közötti távhővezeték építése, a munkáról a lakosság a BKK által bejelentett forgalomkorlátozás kapcsán is értesülhetett. Ez a Kispest-Angyalföld stratégiai hőkooperációs távvezeték északi 1-es szakasza, amely részeA vezeték építése 2019 októberéig tart majd, a munka hat fő ütemből áll, amelynek során egyebek között az M1-es metró alatt is átvezetik a távhővezetéket.A hőkörzetek összekapcsolásával több hőforrás kapcsolható be a rendszerbe, ezzel javítható az ellátásbiztonság, illetve a főváros eddig távhővel el nem látott belső területein is megnyílik a lehetőség távhőszolgáltatásra - közölte a társaság a napilappal.A társaság még ebben az évben szeretné megépíteni a Kispest-Angyalföld távvezeték déli szakaszát a Fertő utcától a Kőbányai úton lévő északi járműjavítóig, és ezzel együtt hőszolgáltatást biztosítani az Eiffel műhelyház működéséhez. Épül majd továbbá egy szintén stratégiai gerincvezeték a XIII. kerületi Tahi út - Tatai úton is. A kéménymentes belváros projekt keretében pedig lefektetik a Rác fürdőtől a Városház utcáig, vagyis az Erzsébet hídon átvezetve a belvárosi gerincvezeték első szakaszát is - olvasható a Világgazdaságban.