Küszöbön egy újabb európai válság? - Nem tarthat örökké a jó világ

1999 óta először áll fenn az a helyzet, hogy egyik euróövezeti tagország költségvetési hiánya sem haladta meg (érdemben) a Stabilitási és Növekedési Paktumban meghatározott 3%-os GDP-arányos küszöbértéket.

Tavaly egy kivételével az összes euróövezeti tagország 3% alatt tartotta GDP-arányos költségvetési hiányát: Spanyolország volt a kivétel, azonban neki is sikerült leszorítani a hiányt 3,1%-ra (a 2016-os 4,5%-ról). Ezzel történelmi pillanathoz érkezett a kontinens:A Commerzbank ábráján látszik, hogy a 19 tagállam többsége mérsékelni tudta költségvetési hiányát (vagy épp növelni többletét) 2016-hoz képest.

Klikk a képre!

Megjegyzés: az euróövezeti tagországok GDP-arányos költségvetési hiánya 2016-ban és 2017-ben.

Egyrészt tavaly nagyon erős konjunktúra bontakozott ki a kontinensen, ami többéves csúcsra pörgette a növekedést.

Másrészt az Európai Központi Bank extrém laza monetáris politikája (a negatív irányadó kamat, illetve az eszközvásárlási program révén) történelmi mélységbe taszította az állampapír-piaci hozamokat, rendkívül kedvező finanszírozási feltételeket teremtve ezzel a tagországok számára.

Tekintve, hogy a 2008-as világgazdasági válságot követően, majd az euróövezeti adósságválság környékén milyen rossz volt a helyzet több - elsősorban perifériás - országban, ez egy nagyon jó hír. Azonban az összképet két dolog is árnyalja.. Még az olyan mintadiákoknál sem, mint Németország: bár 2017-ben 1,2%-os GDP-arányos többletet produkált a német költségvetés, amire 1972 óta nem volt példa, ha a helyzetet kiigazítjuk a növekedési és kamatkiadási tényezőkkel, akkor egészen más kép rajzolódik ki.

Klikk a képre!

Az OECD becslései szerint a negatív kibocsátási rés 1 százalékpontos mérséklődése - minden egyéb tényező változatlansága mellett - nagyjából 0,5 százalékpontos javulást eredményez egy ország költségvetési egyenlegében. Ezt a megállapítást felhasználva korrigálhatók a tagországok költségvetési adatai, figyelembe véve a kibocsátási rés és a növekedés alakulását. Mivel a 2010-es évek elején sokkal nagyobb volt a negatív kibocsátási rés az euróövezetben, mint most, ezért a költségvetési hiányokat lefelé kellett korrigálni. (Hiszen a negatív kibocsátási rés záródásának a fenti becslésből kiindulva sokkal nagyobb költségvetési javulást kellett volna eredményeznie, mint ami ténylegesen végbe ment.)

A kamatkiadásokkal való kiigazításhoz kiszámolták, hogy a válságot megelőző 5 évben (2003-2007 között) az egyes országok a teljes adósságállományuk arányában mennyit fizettek ki kamatokra, ezt tekintették "normális" értéknek. Ezt aztán összevetették azzal, hogy 2010-et követően hogyan alakultak a kamatfizetések, majd a különbözettel korrigálták a költségvetési hiányt. Mivel az EKB extrém laza monetáris politikája miatt sokkal olcsóbban jutottak forráshoz az eurózónás tagországok, ezért a kiigazítás itt is negatív irányú volt.

A Commerzbank elemzői meg is tették ezt a növekedési és kamatfizetési kiigazítást, méghozzá a következőképpen:Visszatérve Németországra, a Commerzbank becslései szerint a következőképpen alakult a tényleges (fekete vonal), illetve a kiigazított (sárga vonal) költségvetési hiány a GDP arányában.

Látszik, hogy 2010-től kezdve egyre jobban szétvált a két mutató: ha a kiigazított értéket nézzük, akkor pedig közel sem lenne olyan jó helyzetben a német költségvetés. Ez azt jelenti, hogy elsősorban nem a német takarékosságnak (vagyis nem kizárólag annak) köszönhető a negyedik éve többletes költségvetés. Talán még látványosabb az euróövezeti folyamatokat összességében bemutató ábra, ahol 2013-2014 körül vált szét teljesen a két mutató.

Az eurózónás tagországok többsége nem azért került jobb költségvetési helyzetbe a 2010-es évek elejéhez képest, mert a mindenkori kormányok óriási erőfeszítéseket tettek volna a közpénzügyek racionalizálása érdekében, hanem mert a növekedési és monetáris politikai körülmények az utóbbi egy-két évben rendkívül kedvezők voltak.Mivel ez a különleges helyzet nem fog örökké tartani (az eurózónás konjunktúra az idei adatok alapján már túl lehet ciklikus csúcsán, az EKB pedig idén kivezetheti eszközvásárlási programját), felmerül a kérdés, hogy mi lesz a több országban még mindig aggasztóan magas államadósság-szinttel. Az országok kormányainak hatékonyabban ki kellett volna, illetve ki kellene használnia az erős hátszelet annak érdekében, hogy a szükséges reformok megvalósításán keresztül elősegítsék az adóssághelyzet hosszú távú megoldását, mielőtt még túl késő lesz., rajta kívül a 2011-ben kirobbant adósságválság óta Írország, Málta, Ausztria, Litvánia és Hollandia tudta mérsékelni GDP-arányos adósságmutatóját, miközben például Olaszországban, Spanyolországban, Portugáliában és Franciaországban is tovább nőtt az adósság.

Klikk a képre!

A GDP-arányos bruttó államadósság változása 2007-hez (sárga oszlop), illetve 2011-hez (fekete oszlop) képest, százalékpontban. Országok balról jobbra, sorrendben: Írország, Málta, Németország, Ausztria, Litvánia, Hollandia, Belgium, Észtország, Luxemburg, Lettország, Görögország, Szlovákia, Franciaország, Finnország, Portugália, Olaszország, Szlovénia, Spanyolország, Ciprus, Eurózóna átlag.

Ennél is beszédesebb statisztika, hogy a 2007-es állapotokkal összevetve egyedül Málta tudta mérsékelni GDP-arányos adósságmutatóját, miközben több tagországban is aggasztó mértékben, 40-60 százalékponttal nőtt a mutató értéke.hiszen jogosan merül fel a kérdés, ha az elmúlt években ilyen feltételek mellett nem sikerült mérsékelni az adósságukat, akkor mi lesz később, ha a hátszélből ellenszél lesz. Különösen aggasztó Olaszország, ahol a 130%-ot meghaladó GDP-arányos ráta ellenére az összes kormányalakításért versengő párt ígéretet tett a kormányzati költekezés valamilyen formában történő növelésére (alapjövedelem, nyugdíjemelés, stb).Bár egy piaci sokkhatás esetén, amennyiben a perifériás hozamfelárak ismét hirtelen emelkedni kezdenének, az Európai Központi Bank állampapír-vásárlással beavatkozhatna, mint ahogy tette azt az adósságválság idején. Ezúttal azonban problémát okozhat, hogy az évek óta tartó eszközvásárlási program miatt több ország esetében is gyorsan közelít az EKB a saját maga által megszabott 33%-os maximális tulajdonhányadhoz, amelynél nagyobb részt a jelenlegi szabályok alapján egy ország állampapír-állományán belül sem birtokolhat.. Mindenesetre nem megnyugtató tény a jövőre nézve, hogy több ország államadósságának fenntarthatósága még a jelenlegi kamatkörnyezetben is kérdéses.