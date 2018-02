Küszöbön Európa idei legfontosabb választása: egymásra licitálnak a pártok pénzszóró ígéretekkel

Vasárnap választásokat tartanak Olaszországban.

Nagyon nehéz megjósolni a kimenetelt, ugyanis a legerősebb párttal senki sem hajlandó koalícióra lépni, miközben a jobboldali pártszövetség a közvélemény-kutatók felmérései alapján a határán van annak, hogy abszolút többséget szerezzen a törvényhozásban. Az viszont biztos, hogy a jelenleg kormányzó Demokrata Párt lesz a legnagyobb vesztese a voksolásnak.

Annak ellenére, hogy óriási államadósság alatt roskadozik az ország, a legerősebb pártok nincsenek híján a választók számára vonzó, ugyanakkor elég költséges ígéreteknek, mint az 1000 eurós minimumnyugdíj bevezetése, alapjövedelem, vagy épp egy jelentős adócsökkentés.

Annak ellenére, hogy lenne miért, a piaci szereplők egyelőre nem aggódnak túlzottan az eredmények miatt. Részben talán azért, mert a versengő pártok EU-ellenes retorikája sokat finomodott az elmúlt időszakban.

Európa nagy betege

"Európa beteg embere": a válságot követő gazdasági teljesítményét elnézve nem véletlenül ragadt rá ez a jelző Olaszországra. Bár a problémák már a 2008-as válságot megelőzően is ott lappangtak a felszín alatt, igazán hangsúlyossá csak ezt követően váltak. Az ország évek óta tartó gyengélkedésének legnyilvánvalóbb bizonyítéka az Európai Unióban (Görögországot leszámítva) sereghajtó GDP-növekedés.

Bár 2014-ben sikerült kimászni a recesszióból, az utóbbi években pedig egyre gyorsabban tudott bővülni a gazdaság, a. A gyengélkedés hátterében lévő strukturális problémákból nincs hiány.Amellett, hogy már a GDP 130%-ára rugó adósság ténye is aggasztó, a helyzetet tovább rontja, hogy az elmúlt pár évbenellenére nem tudott csökkenni állomány. Arról nem is beszélve, hogy közbenami rengeteg pénzt takarított meg az államháztartás számára. Nagy kérdés, mi lesz majd az olaszokkal, ha ez a rendkívül kedvező monetáris politikai környezet elkezd majd szigorodni.

Ember legyen a talpán, aki ennek a választásnak a kimenetelét megjósolja

Öt Csillag Mozgalom

Demokrata Párt

Forza Italia - Előre, Olaszország!

Északi Liga

A választási rendszer tavaly ment át egy, a mandátumok elosztását érintő ráncfelvarráson.

A választók jelentős része továbbra is bizonytalan.

Sok déli tartományban fej-fej mellett áll a jobbközép pártszövetség és az Öt Csillag Mozgalom jelöltje.

A legerősebb Öt Csillag Mozgalommal senki nem akar koalícióra lépni, egyedül pedig gyakorlatilag kizárt, hogy kormány tudjanak alakítani.

A közvélemény-kutatók felmérései alapján a jobboldali Forza Italia - Északi Liga szövetség a 6% körüli támogatottsággal bíró Olaszország Fivérei párttal kiegészülve a szavazatok 36-38%-át zsebelheti be, ami épp az abszolút parlamenti többséghez szükséges arány határán van. Ha ennél kicsit jobban szerepelnek, és összejön az abszolút többség, akkor a két nagyobb párt megállapodása alapján a több szavazatot szerző fél adhatja a miniszterelnököt.

Előfordulhat azonban, hogy a közvélemény-kutatók alulmérik az Öt Csillag népszerűségét, és bár szövetséges híján nem fognak tudni kormányt alakítani, megakadályozhatják a jobbközép koalíció parlamenti többségét.

Ha ez bekövetkezik, akkor vagy ismét kisebbségi kormányzásra kell felkészülni a jobbközép koalíció vezetésével, vagy egy kevésbé valószínű forgatókönyv alapján Berlusconiék összeállhatnak a Matteo Renzi volt kormányfő vezette demokratákkal, hogy német mintára létrejöjjön egy kétoldali nagykoalíció.

Előfordulhat az is, hogy olyan patthelyzet alakul ki, amelyben egyik politikai erőnek sem sikerül kormányképes koalíciót alakítania: ebben az esetben elhúzódó bizonytalanság és új választás jöhet.

Nem aggódnak a befektetők, pedig lenne rá ok

A legnépszerűbb párt korábban egy erősen EU-ellenes retorikával tett szert nagy népszerűségre.

Ha lesz kormányzóképes erő, annak egyik tagja egy nyíltan euroszkeptikus párt (Északi Liga) lesz. Ha nem lesz, akkor pedig marad a politikai patthelyzet, ami szintén nem jó.

Legyen szó alapjövedelemről, nyugdíjemelésről, minimálbér bevezetéséről, vagy különböző keresletélénkítő állami költekezésről, abban minden párt egyetért, hogy lazítani kell a költségvetési fegyelmen a növekedés támogatása érdekében . Ezzel csak az a gond, hogy a GDP 130%-ára rúg már így is az államadósság. Persze nem mindegy, hogy nyugdíjemelésre, vagy termelékenységet növelő beruházásokra fordít több pénzt a kormány, hiszen utóbbi hozzájárulhat az alacsony növekedési potenciál javításához, így akár az adósság elleni küzdelmet is segíthetné.

. A kormányzati szektor pazarló működése, a túlzott bürokrácia, a korrupció és a szervezett bűnözés kiterjedtsége a bankszektor gondjaival (igaz, ezen a téren azért sokat javult a helyzet az elmúlt években) együtt nyilvánvalóan nem tesz jót az ország tőkevonzó képességének, így a hosszú távú növekedési potenciál szempontjából kulcsfontosságú kutatási és fejlesztési beruházásoknak sem. Ezek nélkül márpedig nem igazán lehet termelékenységet növelni.Emellett, az igényeket nem megfelelően kiszolgáló oktatási rendszer, illetve a magas (strukturális) munkanélküliség egyaránt azt jelenti, hogy. Hogy mennyire nem, arra itt egy beszédes adat: a 25 év alattiak munkanélküliségi rátája 32% felett van még mindig, aminél csak Spanyolországban és Görögországban rosszabb a helyzet az EU-n belül. Pedig: 1946 óta már több mint hatvan kormánya volt Olaszországnak, egy-egy kabinet pedig átlagosan tíz hónapig volt csak hatalmon. 2016-ban ezt megelégelve az akkori kormányfő,, az ugyanis a múltban számtalanszor megvétózott különböző kormányzati döntéseket, sorra buktatva ezzel a miniszterelnököket és fenntartva az országban a politikai patthelyzetet. Terve azonban - ahogy az elmúlt években minden komolyabb politikai reformkísérlet - megbukott, vele együtt pedig ő is. Néhány nappal később Sergio Mattarella olasz államfő Paolo Gentilonit kérte fel kormányalakításra, aki egy évig vezette az országot. 2016 végén még bizonytalan volt, hogy 2017-ben lesznek-e előrehozott választások, az államfő azonban végül úgy döntött, hogy mivel 2018-ban egyébként is választások következnének, ezért erre nem kerül sor. Végül tavaly december végén feloszlatta a parlamentet, a választásokat pedig idén március 4-ére írta ki., amelyet még néhány éve Beppe Grillo olasz humorista alapított, eleinte pedig sokan “viccpártnak" titulálták. A párt kezdetben az EU-ellenes retorikára épített, ezzel szerzett magának sok csalódott szavazót: többek között egy eurózónás tagságról szóló népszavazás kiírását szorgalmazták még 2014-ben. Azóta azonban. Szavaival élve: "nem akarnak egy populista, Európa-ellenes Olaszországot".. Többek között kilátásba helyezték az alapjövedelem bevezetését a szegénységi küszöb alatt élők részére. Az kérdéses, hogy az alapjövedelem-e a legjobb megoldás, az viszont biztos, hogy Olaszországban a válság óta drámai mértékben nőtt a nélkülözők száma.. Programjuk finanszírozása érdekében átmenetileg magasabb költségvetési hiánnyal számolnak, még ha ezzel meg is sértenék az erre vonatkozó EU-s szabályokat.22-25% körüli becsült támogatottságával a tavaly decemberben leköszönt kormányfő, Matteo Renzi pártja lehet a második legnagyobb erő az újonnan felálló országgyűlésben. Emellett legnagyobb vesztesei is minden bizonnyal ők lesznek a voksolásnak, miután 2014 nyarán még 40% feletti támogatottsága volt a pártnak a választók körében.(általános jövedelemadó-csökkentés, külön kedvezményekkel az alacsony jövedelmű családoknak; termelékenységet növelő beruházások), továbbá a szociális érzékenység jegyében bevezetnék a minimálbért, de emellett a munkaerőpiac rugalmasságát növelő reformokat is végrehajtanának.A jobbközép Forza Italia vezetője az olasz politika nagy öregje,, aki korábban már négyszer is kormányfő volt. Bár ő maga nem lehet miniszterelnök, ugyanis adócsalásért elítélték (hiába fellebbezett),. A közvélemény-kutatók 15-17%-ra teszik a támogatottságukat. Sok pénzbe kerülő ígéretekből, mint a jelentős személyi jövedelemadó csökkentés, illetve 1000 eurós minimumnyugdíj bevezetése, itt sincs hiány, a párt programjában azonban megjelenik még két sarkalatos pont: a bevándorlás szigorítása, illetveA 13-15%-os támogatottságot élvező Északi Liga a szigorúbb bevándorlási politikában lelt, olyannyira, hogy hivatalos koalíciós szövetségi megállapodást kötöttek már tavaly. Azt, hogyegy ilyen felállásban, megállapodásuk alapján. Miután az Öt Csillag elhagyta EU-ellenes retorikáját, a Matteo Salvini vezettea nagyobb politikai erők közül.Az olasz választási rendszerben az országgyűlési helyek valamivel több mint egyharmadát egyéni mandátumok teszik ki, amelyben a győztes mindent visz, míg a maradék helyeket (mind az alsó-, mind a felsőházban) a pártokra leadott voksok alapján osztják szét. Több okból is nagyon nehéz megjósolni a végkimenetelt:A voksolás kimenetelére és annak következményeire jelenleg négy forgatókönyv elképzelhető, amiből az egyik elég valószínűtlennek tűnik:A választás eredményét tehát nehéz megjósolni, viszont több olyan tényező is van, ami miatt aggódhatnának a befektetők:A fenti tényezők ellenére a befektetők egyelőre úgy tűnik, hogy nem aggódnak a választás kimenetével kapcsolatban. Bár az olasz állampapír-hozamok az elmúlt hetekben - a globális folyamatokkal összhangban - emelkedtek, a német hozamokhoz mért különbözetben nem láthattunk érdemi elmozdulást.

Klikk a képre!

A kötvényhozamokhoz hasonlóan nyugalomról árulkodik Olaszország csődkockázati mutatója is: a német és az olasz 5 éves CDS-felárak különbsége jelenleg 60 bázispont körül mozog, ami többéves mélypontot jelent.