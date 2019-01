Küszöbön Trump és a koreai diktátor újabb találkozója

Az utóbbi napokban már pletykáltak arról, hogy Trump és Kim ismét találkozhatnak, ezeket a pletykákat erősítette meg pénteken a Fehér ház. Tavaly Szingapúrban találkozott először a két vezető, ahol megegyeztek többek között a koreai atomfegyverek leszereléséről, mely azonban egyelőre lassan zajlik, hírek szerint Phenjan csak blöffölt. Most ezt is számon kérheti Trump Kimen.A bejelentés azért is érdekes, mert az AP hírügynökség épp pénteken számolt be arról, hogy Stockholmban titkos amerikai-koreai találkozót tartottak, könnyen lehet, hogy ezen sikerült megegyezni az újabb találkozóról.