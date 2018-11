Lassabban nőtt a magyar kiskereskedelem

Szeptemberben 5,4%-kal bővült a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakához képest az augusztusi 6,8% után.

Az adatok alapján azt láthatjuk, hogy a harmadik negyedévben már lassabban nőhetett a fogyasztás, mint az év első felében, ami összefügghet azzal, hogy a kétszámjegyű nettó béremelkedésből egyre többet vesz el az infláció . A reálbérek lassabb növekedése pedig meglátszódhat a fogyasztás alakulásán is.Szeptemberben az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben 3,1, a nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben 7,6, az üzemanyag-kiskereskedelemben 5,6%-kal emelkedett az értékesítés volumene.Az alábbi ábra a növekedéshez való hozzájárulást mutatja be:

A kiskereskedelmi forgalom a következő időszakban is növekedési pályán maradhat, habár lehetséges, hogy a korábbi 6-8% közötti növekedést egy időre magunk mögött hagyjuk. A keresetek azonban dinamikusan nőhetnek továbbra is, amit a munkaerőhiány fokozódása is indokol, az érdemi béremelések pedig támogatják a kereskedelmi forgalom bővülését. Mindeközben az infláció a következő időszakban bizonyára nem szelídül - 3% körül marad -, így a reálbérek a korábban látottnál visszafogottabb ütemben növekedhetnek, ez pedig determinálja a kiskereskedelmi forgalom pályáját is.