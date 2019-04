Lássuk, behúzza-e a féket a magyar gazdaság!

A hét eleje rögtön izgalmasan indul magyar szempontból, hiszenegyrészt az MNB közli a negyedik negyedéves pénzügyi számlák átfogó adatát, másrészt várhatóan érkezik a márciusi feldolgozóipari beszerzési menedzserindex. A jegybank előzetes statisztikája szerint az év végén a GDP 70,9 százaléka volt az államadósság, ezt most várhatóan lefelé módosítják még, hiszen már a tényleges GDP-összeggel számolnak a korábbi becslés helyett, ami alacsonyabb rátát jelenthet. A bmi-adat pedig azért lehet lényeges, mert nemrég az európai statisztikák jókora csalódást okoztak, így megtudhatjuk, hogy ez a hatás a magyar gazdaságba is begyűrűzött-e márciusban. Februárban 55,7 ponton volt a magyar beszerzési menedzserindex, ami még mindig jóval a növekedést jelző 50 pontos lélektani határ feletti érték, miközben Nyugat-Európában már jelentős lassulást láttunk az elmúlt hónapokban. Amerikában is konjunktúraadat jelenik meg délután, emellett a kiskereskedelmi forgalom statisztikájára lesz érdemes figyelni. Az amerikai adatok kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a hétvégi óraátállítás után "helyreáll a rend", vagyis a megszokott időben, az eddiginél egy órával később jönnek az adatok magyar idő szerint.

a mainál sokkal csendesebb nap lesz, itthon például a dkj-aukció mellett semmilyen említésre méltó eseményre nem készülhetünk. Az Eurostat közli a munkanélküliség legfrissebb tagállami statisztikáit, míg Amerikában a tartós fogyasztási cikkek rendelésállománya lehet érdekes.Az MNB a szokásos havi banki statisztikákat publikáljareggel, melyből megismerhetjük a hitelintézetek mérlegszerkezetét, illetve kiderül, milyen átlagos kamat mellett vehettünk fel hiteleket februárban. A KSH a kiskereskedelem februári számaival jön szintén szerda reggel. Ugyanezt a fogyasztásra vonatkozó adatot közli az európai statisztikai hivatal is délelőtt, kora délután pedig jön az amerikai magánszektor foglalkoztatottságára vonatkozó ADP-index, mely az átfogó munkaerő-piaci adat jó indikátora.megint egy csendesebb nap jön itthon csak egy ÁKK-aukcióval, illetve a német gyáripari megrendelések adatával. Ehhez képest a hét végére megint kicsit felpörögnek az események, az MNB a nemzetközi tartalékok március végi összegéről számol bereggel, a KSH pedig az ipari termelés friss adatával rukkol elő. Emellett a német ipar és a már említett amerikai átfogó munkaerő-piaci adat érdemel említést.