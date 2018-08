Lassul a gazdaság, de kitart a dinamikus GDP-bővülés

Az adat értelmezése egészen ellentmondásos lehet. Egyrészt az első negyedévében 4,7, tavaly év végén 4,9%-os volt a szezonálisan és munkanappal kiigazított növekedés, ez alapján a második negyedéves 4,4% azt a képet mutatja, hogy a magyar gazdaság visszafogott ütemben, de fokozatosan lassul. Ezt erősíti meg a negyedéves index, hiszen a mostani 0,9%-os növekedés előtt öt negyedéven keresztül 1% feletti bővülést jelzett a KSH.

Másrészt viszont a szakértők 4,2%-os GDP-növekedésre számítottak a második negyedévre, ez azonban a kiigazítatlan indexre vonatkozott, ami 4,6% lett. Ez alapján azt mondhatjuk, hogy a mai GDP-adat érdemi pozitív meglepetést jelent, hiszen az elemzők (a releváns, szezonálisan igazított adatok által mérve) nagyobb mértékű lassulásra számítottak. Virovácz Péter, az ING elemzője úgy értékelt, hogy a meglepetést elsősorban a vártnál jobban bővülő mezőgazdaság okozhatta, valamint az ipar hozzáadott értéke is jobban nőhetett, mint azt a termelési adatok sugallták. Ez utóbbira magyarázatot szolgáltathat a jelentős bérnövekedés, ami a kibocsátást nem, de az azon belüli hozzáadott-érték arányt növeli.Egy kis statisztika: az ellentmondást részben az okozza, hogy az idén a második negyedévben eggyel több munkanap volt, mint tavaly ilyenkor. Ezért amikor ezzel korrigálunk, akkor abból kisebb igazított növekedési adat következik. Vagyis úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a nyers adat azért mutat még most is egy kis emelkedést, mert több munkanapon termelt a magyar gazdaság. Ha ezt a hatást kiszűrjük, csak akkor "bújik elő" a magyar gazdaság enyhén lassuló tendenciája.)

Az ipari termelés kissé lassult, ezért a korábbinál kisebb lehetett a hozzájárulása a növekedéshez.

A kis súlyú, de gyorsan bővülő építőipar viszont továbbra is erős motornak számít.

A mezőgazdaság vélhetően összességében valamivel gyengében teljesít az idén, mint a tavalyi kedvező klímájú időszakban.

Az igazi hajtóerőt továbbra is a legnagyobb súlyú szolgáltató szektor jelenti, amely nagy profitál a belső lakossági kereslet bővüléséből.

A lakossági fogyasztás hozzájárulása a növekedéshez továbbra is erős, de a havi kiskereskedelmi adatokat figyelve nem lennénk meglepve, ha több negyedéve tartó erősödő trend megtorpant volna.

A beruházások is jelentős húzóerőt jelentenek: bár az uniós források nem jönnek Brüsszelből, a magyar állam lendületesen előfinanszírozza azokat, így az állami fejlesztések nagyon pörögnek.

Az export-import egyenleg már bő egy éve nem járul hozzá a növekedéshez, vagyis az import gyorsabb dinamikája miatt a külső egyensúly lassú romlása figyelhető meg.

A GDP-növekedés szerkezetéről a mostani KSH-becsléssel egyidőben nem jelennek meg információk, ezért azt majd a részletes adatközléskor ismerhetjük meg pontosan. Ugyanakkor nem valószínű, hogy ezek majd nagy változásokról számolnak be. Erre utal, hogy a KSH szokásos utalásszerű jelzése még a megszokottnál is szűkszavúbb. A hivatal mindössze azt jelezte, hogy "a növekedéshez a legtöbb nemzetgazdasági ág hozzájárult, legnagyobb mértékben a piaci alapú szolgáltatások." Ez beleillik a korábbi képbe.A felhasználási oldalról közelítve a növekedés szerkezetét a következő benyomásaink lehetnek:Az év első felében nem csak a magyar gazdaság, hanem az eurózóna is lassult, így a növekedési előnyünk nem változott.