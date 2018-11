Lassulás vár az európai gazdaságra, megáll az olasz adósságcsökkenés

az érett ciklusban lévő amerikai gazdaságot még kicsit "tuningolja" az idei nagy költségvetési élénkítés (adócsökkentés), de aztán jókora lassulás jöhet (de addig még intenzív monetáris szigorításra kerülhet sor)

a lassuló amerikai növekedés mellett a folyó fizetési mérleg egyenlege tovább romolhat, ami így akár még tüzelheti is a kereskedelmi háborús konfliktusokat Donald Trump amerikai és Xi-Jin Ping kínai elnök között, ami a kínai növekedést még tovább lassíthatja

2017-ben sorozatban már a hatodik egymást követő évben nőtt az eurózóna és egyébként is tíz éve a leggyorsabb növekedést produkálta (2,4%), így a fellendülés lassulhat, de ezzel párhuzamosan a munkanélküliségi ráta még fokozatosan tovább mérséklődhet, ami segítheti a lakossági fogyasztást is

az infláció felpörgésétől nem tart a Bizottság a több tagállamban gyors béremelkedések, feszessé vált munkaerőpiac mellett sem, jövőre 1,8%-os, 2020-ban 1,6%-os átlagos inflációs rátára számít az EKB szempontjából releváns eurózónás térségben.

Ez a fokozatosan lassuló gazdasági növekedési kilátás szinte az összes uniós tagállamra is igaz lesz (ahogy az az alábbi részletesen táblázatunkból is kitűnik), és különösen Magyarországra, amely idén és még jövőre is a negyedik-ötödik legintenzívebb növekedést produkálhatja, de aztán 2020-ra már jókora lassulást vár a Bizottság. A magyar előrejelzésekből külön cikket is írtunk, amely itt olvasható:Amint az alábbi táblázat alján is látható: az idei 2,1%-os eurózónás és EU28-as GDP-növekedés jövőre 1,9%-ra, 2020-ra 1,7-1,8%-ra

Jó hír mindezek mellett, hogy mindhárom előrejelzési évre (most először 2020-ra is adtak előrejelzést) minden tagállamban GDP-növekedés várható és amint látható: a leggyorsabb ezek közül az íreknél, máltaiaknál, szlovéneknél, szlovákoknál, magyaroknál, lengyeleknél, bolgároknál és románoknál várható az egyes években.

Amennyiben az idei évre várt 4,3%-os magyar GDP-növekedést európai rangsorba helyezzük, láthatjuk, hogy a szlovénekkel együtt a negyedik leggyorsabb ráta ez. Jövőre mindkét országban 1-1%-pontos lassulást vár a Bizottság, majd Magyarországon 2020-ra még további érdemi lassulást. Figyelemre méltó, hogy idén az összes tagállam közül az olaszok növekedhetnek a leglassabban (1,1%), igaz a Bizottság várakozásai szerint a következő években ez kissé gyorsulhat (1,2% és 1,3%).

Emiatt jelentős az esélye annak, hogy a testület akár rövid távon is elindítja Olaszországgal szemben a túlzott deficit eljárást.

A némileg élénkülő olasz GDP-növekedés szorosan összefügg(a római kormány hivatalosan csak 2,4%-ot tervez), majd 2020-ban a 3%-os plafon fölé, 3,1%-ra (a római terv 2,1%).Emellett az is lényeges, hogy a jókora fiskális élénkítés és az alig gyorsuló GDP-növekedés miattKözben egyébként az eurózóna átlagos GDP-arányos költségvetési hiánya az idei 0,6%-ról 0,8%-ra, majd 0,7%-ra nőhet, de az adósságráta 2020-ra 82,8%-ra mérséklődhet.Figyelmeztető egyébként és a társadalmi feszültségek fent maradására utal, hogya Bizottság előrejelzései szerint az idei 10,7%-ról 2020-ra mindössze 10%-ra ereszkedik.