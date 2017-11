Lassuló növekedéssel számol a Brexithez közeledve a brit kormány

Minden lehetőségre felkészül a kormány

Borús képet lát az üzleti szektor is

Csökkenő deficitet és adósságpályát lát a kormány

Hammond kijelentette: a kormány a most bejelentett, két évre szóló 3 milliárd fontos Brexit-alapon túl is kész további költségvetési forrásokat felszabadítani "szükség esetére". Hozzátette: a kabinet a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről folyó tárgyalások "minden lehetséges végkimenetelére" felkészül.A pénzügyminiszter közölte azt is, hogy a kormány számára hivatalos előrejelzéseket készítő Költségvetési Felelősség Hivatalának (OBR) módosított prognózisa szerint a brit hazai össztermék (GDP) az idén a korábban várt 2 százalék helyett 1,5 százalékkal növekszik.A hivatal prognózisa szerint a későbbi években kezdődik csak valamelyes gyorsulás: a költségvetési tervezetben foglalt távlati előrejelzés a 2020-2021-es pénzügyi évre 1,5 százalékos, 2021-2022-re 1,6 százalékos növekedést valószínűsít.Az üzleti szektor hasonlóan borús, esetenként még borúlátóbb előrejelzéseket tart érvényben, mindenekelőtt a Brexit-folyamat körüli bizonytalanságok miatt. A brit üzleti vállalkozások érdekképviseletét ellátó Brit Kereskedelmi Kamarák legutóbbi, felülvizsgált előrejelzésében közölte, hogyAz üzleti szervezet a 2018-ra és 2019-re szóló GDP-növekedési becslést egyaránt rontotta: előző előrejelzésében erre a két évre 1,3 százalékos, illetve 1,5 százalékos növekedési várakozás szerepelt.A fejlett ipari gazdaságok alkotta Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) a minap Londonban ismertetette éves országjelentését. E szerint, és emiatt az unióval folytatott brit kereskedelemre a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályrendszere lép érvénybe - amely vámjellegű és egyéb akadályok megjelenésével járna a kétoldalú kereskedelemben -, az a brit gazdaság növekedési ütemét már abban az évben 1,5 százalékponttal lassítaná. Ez, mivel a távlati előrejelzések 2019-re 1,5 százaléknál lassabb növekedést valószínűsítenek.A brit pénzügyminiszter által szerdán ismertetett költségvetési tervezet szerint mindazonáltal a vártnál gyengébb növekedési környezetben is folytatódik az államháztartási hiány és az államadósság leépítése. Philip Hammond közölte:A hazai össztermék arányában mért, és az előrejelzési távlat végét jelentő 2022-2023-as pénzügyi évben 79,1 százalékra csökken.Hammond már egy éve, tavaly novemberben bejelentette: az EU-tagságról rendezett - a kilépést pártolók által szűk többséggel megnyert - népszavazás utáni "megváltozott" gazdasági környezetben a kormány már nem tartja magát ahhoz az eredeti célhoz, amely az évtized végére többletet tűzött ki az államháztartás egyenlegében.