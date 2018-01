Lassult az infláció az eurózónában

A tavalyi év utolsó hónapjában átlagosan 1,4%-kal emelkedtek az árak az eurózónában az egy évvel korábbihoz képest. A maginfláció közben 1,1%-os volt, ráadásul a novemberi adatot is felfelé módosították ugyanennyire a korábbi 0,9%-ról.A Bloomberg értékelése szerint az inflációs mutató lassulása az Európai Központi Banknak (EKB) is fejfájást okozhat, hiszen a döntéshozók egy része elgondolkodhat, hogyan akarja leépíteni az eszközvásárlási programot. A jegybank már döntött arról, hogy 2018-ban fokozatosan visszavonulnak a stimulusból, de ezt akár felül is vizsgálhatják idén.