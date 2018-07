Láthatatlanná tévő csodaszert fejlesztett Oroszország

Szergej Csemezov, a Rosztek vezérigazgatója a TASSZ hírügynökségnek azt állította, hogy "mint egy kaméleon," az anyag beolvad a környezetébe, láthatatlanná téve ezzel a tárgyat, mellyel bevonják. A prototípusként szolgáló sisakot állítólag hamarosan be is mutatják majd egy kiállításon."Ezzel a bevonattal tankokat és más harci eszközöket is láthatatlanná tudunk tenni," állította Csemezov, aki szerint "ideális álcázást" jelent a fejlesztés.