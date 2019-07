Lavrov: Kína nem jelent fenyegetést Oroszország számára

Lavrov megállapította, hogy az orosz-kínai határkérdés már régóta véglegesen lezárult. A területi igényekről való lemondást a jószomszédi kapcsolatokról, barátságról és együttműködésről 2001-ben kötött kétoldalú szerződés is rögzíti - fűzte hozzá.A jószomszédság megerősítésének mindkét fél által követett irányvonala többrétű és hosszú távú, nem függ konjunkturális hullámzásoktól, az orosz-kínai együttműködés nem irányul senki ellen - szögezte le Lavrov.A miniszter az Iránnal kapcsolatos orosz álláspontra is kitért. Hangsúlyozta: a Teheránnal szembeni erőfitogtatás veszélyes helyzetet teremthet, és az esetleges katasztrofális következményekért Washingtont terheli majd a felelősség."Mind az Iránhoz, mind az Izraelhez, akárcsak a többi közel- és közép-keleti államhoz fűződő kapcsolataink önmagukban is értékesek... az orosz külpolitika többirányú, nem követi a +valaki ellen barátkozni+ elvet" - mondta Lavrov, aki szerint Moszkva arra akarja ösztönözni partnereit, hogy a felmerülő problémákat békés úton próbálják rendezni. "A régióban tapasztalható feszültség fokozódása egyenes következménye Washington és néhány szövetségese Irán-ellenes irányvonalának" - vélekedett az orosz diplomácia vezetője.Az interjúban a miniszter érintette a Georgiához fűződő viszonyt is. Azt mondta: Oroszország fontolóra veszi a Tbiliszi elleni szankciók - így a légi utasszállítás tilalma - feloldásának lehetőségét, ha megszűnnek az oroszokat fenyegető okok. "Reméljük hogy a grúz (georgiai) hatóságok képesek lesznek stabilizálni az ország társadalmi-politikai helyzetét" - mondta. Az interjúalany utalt a georgiai politikai elit "radikális irányultságú" képviselőinek arra a törekvésére, hogy oroszellenes hangulatot szítsanak, és egymás ellen uszítsák a két népet.Az Donyec-medencei konfliktussal kapcsolatos kérdésre válaszolva Lavrov kifejtette, hogy a normandiai formátumú - Ukrajna, Oroszország, Németország és Franciaország részvételével zajló - tárgyalásokon kívül más keretek is alkalmasak lehetnek a rendezésre, de a béke eléréséhez elengedhetetlen a közvetlen párbeszéd Kijev, illetve a donyecki és luhanszki vezetés között. Lavrov szerint