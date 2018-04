Lázár bejelentette kvázi visszavonulását

A politikus elmondta, a következő négy évet a választókerületének fogja szentelni, hozzátéve: emellé országos politikai feladatot vállalni nagyon nehéz.

Lázár János a következő négy év legfontosabb feladatának a hódmezővásárhelyi és makói emberek képviseletét tartja. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Hódmezővásárhelyen és térségében hallgatható Rádió 7 Napraforgó című műsorában beszélt erről pénteken.Orbán Viktor reggeli beszédéből ez már sejthető volt:Az esetleges kormányzati szerepvállalására vonatkozó kérdésre közölte, 2014-ben a Miniszterelnökség vezetésére kapott felhatalmazást. Mint mondta, ezt a munkát elvégezte, és ebben a formában be is fejezte, ezt szeptemberben már jelezte is a miniszterelnöknek.Úgy fogalmazott, "a jövőt illetően kettőn áll a vásár", a miniszterelnök korlátlan felhatalmazással rendelkezik a kormány struktúrájának kialakítására és azok kiválasztására is, akikkel együtt kíván dolgozni."A kormányon kívül, sőt Budapesten kívül is van élet" - mondta Lázár János. Hozzátette: az országos politikában, akár az első vonalban is sokan vannak, akik képtelenek voltak ezt tudomásul venni.A kérdésre, hogy elfogadna-e más pozíciót, Lázár azt válaszolta, hogy ez "nem így működik, ez nem piac". Arról pedig nem beszélt, ki lehet az utódja, de azt üzente neki: "én 112 kormányinfót tartottam, hajrá!".