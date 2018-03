Lázár: nem jó, hogy magyar OLAF-osok vizsgálják a magyar ügyeket 2018.03.01 16:44 A három magyar OLAF-ellenőr elfogultságát vetette fel a mai Kormányinfo végefelé Lázár az Elios-ügy vizsgálatában, és azt hangsúlyozta: szerinte nem jó az a gyakorlat (és erről levelet is ír az OLAF-nak és az Európai Bizottságnak), hogy a magyarországi uniós forrásfelhasználás problémás ügyeit magyar állampolgárságú OLAF-tisztségviselők vizsgálják ki. Szerinte ebben ugyanazt az álláspontot képviseli, mint a 4-es metrós OLAF-vizsgálatnál, és sokkal hitelesebb lenne, ha német, francia, finn, vagy bármilyen más egyéb uniós állampolgárságú vizsgálók dolgoznának az OLAF-vizsgálatokon. A Kormányinfo véget ért, így a főbb információkról szóló hírfolyamunkat is befejeztük.

Már egyeztetik a Budapest-Varsó gyorsvasút nyomvonalát 2018.03.01 16:17 Lázár egy kérdésre válaszolva azt mondta: mivel "horror idő eljutni Budapestről Varsóba" vasúton, így a lengyel-magyar kapcsolatok azt indokolják, hogy épüljön meg egy gyorsvasút Varsó, vagy Krakkó, illetve Budapest között, ennek a nyomvonaláról zajlanak a két kormány között az egyeztetések. Hozzátette: ez a vasút a Budapest-Belgrád vonallal ellentétben nem áru-, hanem személyforgalmi célokat szolgálna és egy ilyen beruházáshoz vannak uniós források is, de nyilvánvalóan banki hitel- és tőkebevonára is sor kerülhet.

Lázár: nem áldozzuk fel a Margitszigetet egy hülyeségért 2018.03.01 15:53 A jövő évi ATP tenisztornára nem lesz 9 emeletes, több ezer fő befogadására alkalmas margitszigeti teniszcsarnok, pontosabban teniszdoboz, azaz "nem engedhetjük meg, hogy a Margitszigetet feláldozzuk és egy hülyeséget" támogassunk - reagált egy ezzel kapcsolatos kérdésre Lázár. Azt is hozzátette: ezt az elutasítást a kormány azzal együtt is vállalja, hogy esetleg nem kerül (ott) jövőre megrendezésre a teniszverseny. Az ATP tenisztornák megrendezésének elnyeréséért később is versenybe tud majd szállni Magyarország - tette hozzá. A téma kapcsán éppen ma jött ki a hír, hogy Áder János államfő megfontolásra visszaküldte a teniszcsarnok létesítésével kapcsolatos törvényt és korábban Tarlós István főpolgármester is jelezte, hogy az eddigi formájában nem támogatja a főváros a csarnok felépítését.

Még talán egy Kormányinfo lesz a választásokig 2018.03.01 15:52 Az április 8-i választások közeledtével az érdemi kormányzati munka lezárult, most az értékelés szakasza zajlik, így talán már csak egy Kormányinfo fér bele a következő egy hónapban - reagált Lázár egy újságírói kérdésre.

Lázár a hódmezővásárhelyi választási eredményről 2018.03.01 15:16 A kormány tiszteletben tartja a hódmezővásárhelyi polgármesteri választási eredményt és együttműködik az új polgármesterrel is - jelezte Lázár a múlt vasárnapi eredmény értékelésével kapcsolatos kérdésre. Hozzátette: személyesen úgy értékeli a helyzetet, hogy többen voltak, akik nem a fideszes jelöltet támogatták, mint a fideszest. Arra a kérdésre, hogy ha egyéni képviselői mandátumot nem szerzi meg, akkor elfogadja-e az országos listán a 23. hely alapján kínált listás mandátumot, úgy reagált: az a célja, hogy egyéni választókerületben kapja meg a parlamenti mandátumát. "Nem egy listás parlamenti mandátum megkapására vágyom, hanem a választópolgárok bizalmára" és jelezte: kifejezetten szereti, ha nagy kihívások tornyosulnak előtte a választásoknál.

"Kampányshow zajlik" 2018.03.01 14:51 Lázár a Harangozó Tamás MSZP-s képviselő által átadott szolnoki és kalocsai OLAF-jelentésre érdemben nem reagált a kérdezz-felelek részben, csak azt mondta, hogy az érintett önkormányzatok, illetve a kormány illetékes hatósága (az NFM IH-n keresztül) több alkalommal reflektált az OLAF megállapításaira és tételesen cáfolta az abban foglalt megjegyzéseket. Jelezte (amit mi is megírtunk), hogy az OLAF a vizsgálatai lezárásaként a jelentését elküldte az Európai Bizottságnak, de az még tanulmányozza az anyagot, így a Bizottság felől még nem történt meg az egyeztetés a kormánnyal, így semmiféle elmarasztalás sem született még. Az OLAF-jelentés és a közvilágítás témája egy kampányshow - hangsúlyozta a téma lezárásaként Lázár.

Gáztárolók állása 2018.03.01 14:46 Ha a hideg idő tovább tart, akkor is rendelkezünk elegendő gáztartalékokkal - nyugtatott Lázár. Elmondása szerint jelenleg 2,3 milliárd köbméretnyi földgáz van betárolva a magyar tárolókba, ez a tartalék 100 napra is elegendő a lakossági felhasználóknak. Hozzátette: a kapacitásaink nincsenek is teljesen kihasználva.

Nagyobb kártalanításról döntött a kormány 2018.03.01 14:46 Mintegy 500 vállalkozó kártalanításáról döntött a szegedi Szeviép cég korábbi csődje kapcsán a kormány - jelentette be Lázár és ismertette a kártalanítás feltételeit is.

Négy kérdésben fordul a kormány az Alkotmánybírósághoz 2018.03.01 14:39 Lázár azt is bejelentette, hogy a kormány úgy döntött: részt vesz az ENSZ migrációs javaslatairól szóló tárgyalásokon, de 12 pontos saját javaslatcsomagot készít el. Ennek kapcsán a magyar mozgástér felmérése érdekében négy konkrét kérdésben az Alkotmánybírósághoz fordul jogértelmezés érdekében. Ezek célja, hogy tisztázza az alábbi témát: mivel Magyarország független demokratikus jogállam, ennél fogva a nemzetközi kapcsolatokban is érvényesülnie kellene ennek a függetlenségnek, így vajon a nemzetközi jogban az államiság tartópilléreiről lemondhat-e az állam. A négy kérdés azt járja körbe, hogy joga van-e Magyarországnak lemondania arról a jogáról, hogy meghatározza, hogy az országban kik élnek, kik léphetnek be, ki határozza meg az ország etnikai összetételét.

1 milliárd eurót kérünk 2018.03.01 14:26 Megkezdődtek a tárgyalások arról, hogy a menekültügyi helyzet kezelésére elköltött összeg egy részét hogyan tudjuk behajtani az Európai Unión - mondta a miniszter. A magyar tárgyalódelegációt Takács Szabolcs, a Miniszterelnökség európai uniós ügyekért felelős államtitkára vezeti.

Ilyen még nem történt 2018.03.01 14:24 Lázár János, miközben a hétvégi hódmezővásárhelyi választás eredményét értékelte, hozzálépett Harangozó Tamás MSZP-s képviselő és átadott két OLAF-jelentést. Ezekre szeretne választ kapni a minisztertől a képviselő, a tárcavezető hellyel kínálta és türelmet kért, azonban a válaszokat nem várta meg. Az ellenzéki képviselő megjelenik.



Hódmezővásárhelyi választás 2018.03.01 14:16 A város fejlődése a szívügyünk, a kormány készen áll a város támogatására. A közgyűlés fideszes többsége megkeresi az új polgármestert, hogyan lehet a továbbiakban együttműködni - kezdte a választás következményeivel a miniszter. Az áprilisi parlamenti választás tétje szerinte, hogy Soros György emberei vagy Orbán Viktor alakít-e kormányt.

Lázár János 110. alkalommal válaszol 2018.03.01 14:01 Az eseményről folyamatosan beszámolunk. Legutóbb két héttel ezelőtt volt Kormányinfó, időközben volt most szerdán kormányülés, valamint kabinetülések, így új kormányzati döntésekről is beszámolhat a miniszter. Emellett időközben lezajlott a hódmezővásárhelyi polgármesterválasztás, ami szintén közvetlenül érinti a minisztert (a térség országgyűlési képviselője ugyanis), ezért ez is szóba kerülhet.