Leálltak a Brexit-tárgyalások! - Van még esély a megegyezésre?

Most tehát az történik, hogy szerdáig nem tárgyalnak tovább a felek a brit kilépési feltételekről, hanem Michel Barnier uniós főtárgyaló tájékoztatja szerda este az uniós állam- és kormányfőket a helyzetről és ott dől majd el, hogy a vezetők milyen irányra adnak további felhatalmazást.

Hónapok óta ismert a végső Brexit-megállapodás megkötésének fő akadálya és ezen a vasárnap esti brüsszeli egyeztetési körön sem sikerült túl lépni:Ez viszont sértené a 20 éve elfogadott nagypénteki békeegyezmény vállalását, miszerint soha többé nem lesz kemény, látványos határellenőrzés ezen a szakaszon.Az eddig bedobott kompromisszumos javaslati irányokat (brit oldalról a közös vámszabályzatot, EU-s oldalról pedig az északír terület speciális uniós felügyelet alatt tartását, ami a brit nemzetközösség területi integritását sértené) vagy az EU27, vagy a brit kormány oldaláról utasították vissza. Így az egyetlen, tárgyaló asztalon maradt javaslat az volt eddig, hogyEzzel viszont mégis előállna a vámellenőrzés az északír-ír határszakaszon, igaz ez a modern technika vívmányai miatt nem lenne annyira látványos.Mivel az északír és az ír kormánnyal is egyeztetni kell ezekben a kényes ügyekben, amelyeknek eltérőek az érdekei, látszott, hogy nincs igazi előrelépés, ezért az EU27 nevében tárgyaló, azaz legyen több idő kitárgyalni az ennél jobb, hosszú távra szóló megoldást, és így az északír-ír kérdés vámügyi kereteit.A brit kormány viszont a jelek szerint egyre inkább hajlana arra, hogy, hogy így ne vonatkozzon külön szabályozás brit területekre és Észak-Írországra., hogy az északír-ír határ és a belőle adódó vámkérdések miatt nem lehet véglegesíteni a Brexit-megállapodást. Pedig ez már csaknem végleges, azt Angela Merkel német kancellár is jelezte, hogy a témák 90%-ában sikerült már megállapodni, de hétfőn ő is azt mondta: a vasárnapi fejlemények miatt úgy látja, nehezebb a végső megállapodást meghozni.így tehát az lehetne a megoldás, ha engedné, hogy amíg nincs jobb megoldás, az északír terület maradjon benne a vámunióban Brüsszel felügyelete mellett, az Egyesült Királyság többi területe pedig lépjen ki a vámunióból az uniós kilépéssel együtt. Ebbe viszont érhető okokból nehéz belemennie egy brit miniszterelnöknek, akinek ráadásul igencsak billeg a kormányfői széke is a gyenge politikai támogatottság miatt.hogy azt mondják: ha eddig nem sikerült áttörést elérni az északír-ír határ kérdésében, akkor ezután sem sikerül, így jobb elkezdeni tényleg felkészülni a megállapodás nélküli brit kizuhanás forgatókönyvére jövő március végén., hogy a kölcsönös megegyezési kényszer miatt az uniós állam- és kormányfők a további tárgyalásokra adnak felhatalmazást és ezzel együtt november közepére összehívnak egy rendkívüli EU-csúcsot, ahol a remények szerint majd szentesítik azt, amit a következő egy hónapban ki tudnak tárgyalni. Ez az optimista verzió, de egyesek már azzal számolnak (sőt tudatosan erre készülnek, állítólag a francia elnök vezetésével), hogy decemberig is elhúzódik, mire megszületik a végső alku, hiszen kell még fokozni a nyomást a briteken, hogy a megállapodás nélküli kizuhanástól való félelem miatt végül engedjenek a vitás kérdésekben.