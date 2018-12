A BBC és a Financial Times információi szerint lényegében lefújták a holnapra meghirdetett végső brit parlamenti alsóházi szavazást a Brexit-megállapodásról. Ezt támasztja alá az egyik miniszter-helyettes percekkel ezelőtti tweetje is, miszerint May meghallotta a politikusok sürgetését, és újra Brüsszelbe repül, hogy megpróbáljon engedményeket kicsikarni az Európai Bizottságtól a végső Brexit-megállapodásról.

Rendkívüli bejelentés jön ma délután Brexit-ügyben - Elhalasztják a nagy döntést? 2018.12.10 14:01

Azt, hogy valóban efelé haladnak-e a folyamatok, a ma délutáni fél 5-ös bejelentésből megtudhatjuk majd. Az viszont nagyon valószínű, hogy a 27 másik tagállam némi kommunikációs kozmetikázáson felül érdemi, a tartalmat illető módosításba nem fog belemenni a brit "zsarolás" ellenére sem, mert egyszerűen az az érdeke, hogy egységet és keménységet mutasson ebben a kötélhúzásban és ne engedje meg, hogy a 4 uniós szabadságjogra épülő közös piaci szabályrendszerből mazsolázhassanak a britek a bonyolult északír-ír határkérdés megnyugtató megoldása érdekében.

Leo Varadkar ír miniszterelnök a Reuters-nek máris jelezte: már annyit engedtek az elmúlt másfél évben a tárgyalások során a brit kormánynak, hogy ezen felül érdemi további engedmények már nem várhatók. May viszont állítólag Varadkar mellett Jean-Claude Juncker európai bizottsági elnökkel, Donald Tusk tanácsi elnökkel és Angela Merkel német kancellárral is egyeztetett, így tényleg úgy tűnik, hogy puhatolózó tárgyalásokat folytatott arra vonatkozóan: mi a mozgástere, lehet-e bármit érdemben változtatni a három hete hosszas egyezkedés után kialkudott végső kilépési megállapodáson (főleg annak azon az átmeneti időszakot szabályozó részén, amely egyes brit félelmek szerint oda vezethet, hogy időkorlát nélkül beleragadnak az uniós vámunióba).

Az Európai Bíróság egyébként ma reggel arról döntött, hogy jogában áll Nagy-Britanniának egyoldalúan is visszavonnia az uniós kilépési folyamatot elindító 50-es cikket, azaz van rá joga, hogy a kilépési szándékát megváltoztassa:

A Theresa May ma délutáni rendkívüli bejelentéséről szóló első híradások hatására a font esni kezdett a dollárral szemben 1,27-ről 1,2650 körülig, mivel láthatóan nagy az idegesség a piacokon azzal kapcsolatban, hogy hová is sodródnak a brit folyamatok. Ha nagy arányban leszavaznák May kilépési megállapodását holnap az alsóházban, akkor az a kormány bukása mellett az előrehozott választások és a második népszavazás forgatókönyvét is előtérbe hoznák.

Alapesetben egyébként az, ha elsőre nem megy át a parlamenten a kilépési szavazás (nagy esélyű), még nem jelenti azt, hogy például második alkalommal, egy kicsit módosított tartalommal ne menne át.

Az első szavazás után a kormánynak 21 napja van arra, hogy megmondja: milyen irányba kíván haladni, ha addig nem buktatják meg a partvonalon várakozó erők Mayt, vagy vele együtt az egész konzervatív párti kormányt. A szabályok szerint ha May helyett találnak egy másik miniszterelnököt a Konzervatív Pártban, aki mögött kellő számú politikus fel tud sorakozni, akkor nem kerül sor előrehozott választásokra, azaz folytatódik a konzervatív párti kormányzás. Egyébként az ellenzéki Munkáspárt várhatóan már a kudarcos parlamenti szavazás másnapján bizalmatlansági indítványt terjeszt be May ellen, és ha ez sikeres lenne, akkor haladnának a folyamatok előrehozott választások felé. Mivel ezt megtartani időigényes, nagy eséllyel szükség lenne a 2 évig tartó brit kilépési folyamat elnyújtására, mivel az 2019. március 29-én lejár. A kinyújtáshoz a többi 27 uniós tagállamnak is egyhangú támogatása szükséges, ellenkező esetben a brit uniós tagság jövő tavasszal megállapodás nélkül érne véget. Ezt egyébként se a brit kormánypárti és ellenzéki erők többsége, se pedig az EU27 nem szeretné.

