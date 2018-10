Legalább százezren kerülhetnek utcára az EU-s megállapodás miatt

Egy ilyen iparág gyorsabban megzuhanhat, mint ahogy sokan hinni akarják

Az ágazat érdekvédelmi szervezete, a német autóipari szövetség (VDA) szerint viszont a megoldás káros, mert a nemzetközi versenytársaknál rosszabb helyzetbe szorítja valamennyi európai gyártót.

Herbert Diess vezérigazgató a Süddeutsche Zeitung című német lapnak elmondta, hogy az ágazat számára továbbra is csak az lenne megfelelő, ha 30 százalékkal kellene csökkenteni az új autók kibocsátását 2030-ig a 2021-es szinthez képest.Ezzel szemben a környezetvédelemért felelős tagállami miniszterek keddi tanácsülésükön 35 százalékos csökkentésről állapodtak meg, holott az autógyártás átalakítása a döntésből fakadó "sebességgel és kihatásokkal aligha menedzselhető" - húzta alá Herbert Diess.Amennyiben a tanács, az Európai Bizottság és a 40 százalékos csökkentést sürgető Európai Parlament és soron következő egyeztetésein is 35 százalékos csökkentésről döntenek, a VW üzemeiben a munkahelyek nagyjából egynegyedét le kell építeni. "Ez mintegy százezer állás megszűnését jelenti" - mondta a társaság vezetője.- hangsúlyozta Herbert Diess.Angela Merkel német kancellár elfogadhatónak nevezte a miniszteri szintű megállapodást, egy szerdai nyilatkozatában azzal érvelt mellette, hogy megszünteti az autógyártókat fenyegető bizonytalanságot, és lehetőséget ad a célok későbbi módosítására, hiszen arról is szól, hogy 2023-ban felül kell vizsgálni a döntést.A megállapodás egy "elszalasztott lehetőség a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének gazdaságilag és technológiailag realisztikus szabályozására" - emelte ki a szervezet közleményében Bernhard Mattes, a VDA elnöke.