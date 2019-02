Lehetséges amerikai célpontokat listázott az orosz állami tv

A listán a Pentagon mellett például a Camp David-i elnöki rezidencia is szerepel. A jelentés még az amúgy meglehetősen harcias orosz állami televízió gyakorlatában is szokatlan a Reuters szerint. A műsor vasárnap este ment adásba, napokkal azt követően, hogy Putyin figyelmeztetett : az amerikai közepes hatótávolságú rakéták európai szárazföldi telepítése esetén Oroszország nemcsak az ezeket az eszközöket befogadó országokat, hanem az Egyesült Államokat is célba fogja venni.Az orosz-amerikai feszültség azt követően kezdett ismét fokozódni, hogy a hírek szerint az Egyesült Államok közép hatótávolságú nukleáris rakéták európai telepítését fontolgatja. Putyin hangsúlyozta, ebben az esetben Oroszország kénytelen lenne hiperszonikus rakéták amerikai felségvizekhez közeli tengeralattjárókra történő telepítésével válaszolni.Az Egyesült Államok szerint nincsenek azonnali tervei ilyen rakéták Európába telepítésére, Putyin szavait szánalmas propagandának minősítve. A szárazföldi telepítésű közepes és rövid hatótávolságú rakéták megsemmisítéséről 1987-ben megkötött INF-egyezményt az USA az állítólagos orosz fenyegetésre mondta fel, amit ugyan Moszkva tagadott, de erre válaszul az ilyen típusú rakéták fejlesztésének elindításáról döntött.Az orosz állami tévé vasárnap esti műsorában az Egyesült Államok térképén a potenciális orosz rakétatámadás számos különféle célpontját jelölték meg. A célpontokat mint elnöki vagy katonai parancsnoki központokat határozták meg, de a Reuters szerint több, már bezárt katonai kiképzőközpont, illetve légibázis is szerepelt a műsorban. Az adásban az is elhangzott, a Cirkon névre keresztelt, tengeralattjárókról indítandó rakéták szükség esetén öt percen belül elérhetik az amerikai célpontokat. A rakéták több mint ötszörös hangsebességgel képesek céljuk felé haladni.A műsort vezető Dmitrij Kiszeljov egyébként az orosz állami tv erősen Amerika-ellenes hangja, aki korábban azt mondta, Moszkva radioaktív hamuvá tudná változtatni az Egyesült Államokat. A Kreml nem kívánt reagálni a Reuters megkeresésére.