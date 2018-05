Lehull a lepel a magyar gazdaság teljesítményéről

Csendesen indul be a hét, itthon a jegybanki előzetes statisztikai mérlege mellett egy felülvizsgált ipari adatot közöl majd a KSH, míg Kínában a közvetlen tőkebefektetések áprilisi adata jelenik meg.

Klikk a képre!

reggel aztán beindul a nagyüzem, hiszen a kínai hatóságok már magyar idő szerint hajnalban publikálják a kiskereskedelem és az ipar friss számait, nyolctól pedig Németország megkezdi a GDP-adatok sorát. Számunkra persze a magyar növekedési adat lesz a legérdekesebb, ez reggel 9-kor jön majd a KSH-tól, a nagy kérdés az lesz, hogy az év elején tudta-e tartani a 4% feletti bővülési ütemet a magyar gazdaság. Délelőtt aztán az Eurostattól is érkezik az első negyedéves adat, így európai összevetésben is kiderül, mire volt elég a magyar gazdaság teljesítménye. Az ÁKK megtartja majd szokásos kincstárjegy-aukcióját kedd délelőtt is, azonban a piacok szempontjából ennél fontosabb lehet a német ZEW gazdasági hangulatindex és az amerikai kiskereskedelmi forgalom alakulása.Itthon egy kis pihenőre számíthatunk, azonban hajnalra marad nekünk egy japán növekedési adat, majd napközben a németek és az Eurostat is publikálják a végleges áprilisi inflációs adatokat.reggel jön magyar szempontból a hét másik fontos adata: az MNB publikálja az előzetes pénzügyi számlákra vonatkozó statisztikát, amiből kiderül, mennyi volt az első negyedév végén a GDP-arányos adósságráta. Bár ez még csak becslés lesz (nem tartalmazza a friss nominális GDP összegét), de a befektetők figyelhetnek az adatra. Emellett délelőtt 12 hónapos diszkont kincstárjegyeket ad el az ÁÉKK a tervek szerint.már csak egy kisebb súlyú adat marad: a magyar jegybank teszi közzé a nemzetközi tartalékok április végi összegét, ami azonban várhatóan nem rengeti majd meg a piacot.