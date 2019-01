Leminősíthetik az Egyesült Államokat! - Kemény figyelmeztetést kaptak a Fitch-től

Épp ezért jelentős költségvetési kiigazításra lesz szükség, különben könnyen egy ördögi körforgásba kerülhet az Egyesült Államok, amelyben azért vesz fel egyre több hitelt, hogy meglevő adósságának kamatterhét fizetni tudja.

Ha tovább folytatódik a kormányzati leállás, illetve az adósságplafon körül újabb, hónapokig elhúzódó konfliktus alakul ki, akkor el kell gondolkoznunk azzal, hogy a jelenlegi politikai keretrendszer konzisztens-e az USA AAA szuverén adósbesorolásának fenntartásával.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy milyen rosszul néz ki az Egyesült Államok költségvetési- és államadósság-helyzete. Legutóbb épp tegnapi cikkünkben foglaltuk össze a Felelős Költségvetési Tanács (Committee for a Responsible Federal Budget - CBFR) független amerikai kutatóintézet tavalyi elemzéseit, amelyekben arra figyelmeztetett, hogy az amerikai költségvetési hiány rohamtempóban fog emelkedni a következő években, ha nem tesznek valamit a döntéshozók, ez pedig fenntarthatatlan pályára állíthatja a világ legnagyobb gazdaságának államadósságát.A Fitch hitelminősítő szuverén adósbesorolásokkal foglalkozó részlegének vezetője, James McCormack is aggódva szemléli a folyamatokat. A CNBC-nek adott interjújában elmondta, hogy egyértelműen látszik az amerikai költségvetési deficit és államadósság növekvő trendje.McCormack a Reuters beszámolója szerint egy londoni gazdasági eseményen arra is felhívta a figyelmet, hogy stabilitási szempontból aggasztó az a költségvetés körüli politikai csatározás, ami miatt már 19. napja nem működnek a kormányzati szervek.A helyzetet bonyolítja, hogy március 2-án lejár az az egyéves időszak, ameddig tavaly februárban az amerikai kongresszus felfüggesztette az adósságplafon alkalmazását, ami azt jelenti, hogy ettől az időponttól kezdve - újabb megállapodás hiányában - az amerikai állam nem bocsájthat ki további állampapírokat. Az utóbbi években többször is durva politikai harc alakult ki az adósságplafon megemelése körül. 2011-ben volt a legsúlyosabb a helyzet, amikor csak néhány nap választhatta el az Egyesült Államokat attól, hogy teljesen kiürüljön az államkassza, vagyis ne tudja teljesíteni kötvényei utáni fizetési kötelezettségeit, ezáltal pedig a történelemben példátlan módon (részlegesen) csődbe menjen.A költségvetés és az adósságplafon körül rendszeresen kialakuló harc miatt kemény figyelmeztetést adott ki a Fitch szakértője:- fogalmazott McCormack.Vagyis a Fitch kis túlzással megfenyegette az amerikai kormányt, hogy elvehetik az országtól a lehetséges legmagasabb adósbesorolását, ha tovább folytatódik ez a véget nem érő politikai játszma.2011. augusztus 5-én váratlanul leminősítette az USA-t az S&P hitelminősítő, részben a már említett 2011-es adósságplafon-krízis, illetve az általa előidézett instabilitás miatt. A döntés pánikot okozott a piacokon, a tőzsdék zuhanni kezdtek, miközben mindenki biztonságos eszközökbe igyekezett menekülni. A Fitch esetleges leminősítése szintén súlyos következményekkel járna a piaci hangulatra nézve a mostani, feszült globális környezetben, amelyben sokan a világgazdaság lassulásától tartanak, miközben az amerikai jegybank folyamatosan szívja ki az elmúlt években a piacra pumpált többletlikviditást.