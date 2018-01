Lemond a közgazdász, aki kiteregette a szennyest

A Világbank elnöke, Jim Yong Kim szerdán közölte a Világbank belső online felületén (intranet), hogy szerdán lemondott posztjáról az intézmény vezető közgazdásza, Paul Romer.A WSJ cikke megjegyzi, hogy a hirtelen távozás néhány nappal azok után következett be, hogy a lapnak nyilatkozott a vezető közgazdász a Doing Business jelentések összeállítása során végrehajtott igazságtalan és politikailag motivált módszertani változásokról. Gyakorlatilag saját maga teregette ki a szennyest, azonban később magyarázkodásra kényszerült, azt sugallva már, hogy nincs is semmilyen szennyes.

Kép és címlapkép forrása: ERIC PIERMONT / AFP

Romer a WSJ-nek adott nyilatkozata után egy blogposztot is írt konkrétan Chile esetéről, arra utalva, hogy politikai manipuláció áldozatává vált a versenyképességi jelentés. Egy nappal később azonban már magyarázkodásra kényszerült a vezető közgazdász és új posztjában hangsúlyozta, hogy nem állt szándékában politikailag vezérelt manipulációról beszélni. Kiemelte, hogy nem látta jelét az ilyenfajta manipulációnak a jelentés összeállításában és semmilyen más világbanki anyag esetében. "Amit mondani akartam, az az lett volna, hogy itt a Világbanknál jobb munkát is tudunk végezni" - írta a közgazdász, aki elnézést kért, amiért legutóbbi írásában nem volt egyértelmű.Az előzményekről itt írtunk részletesen:A Világbank elnöke rövid belső tájékoztatójában nem részletezte Romer távozásának okát, annyit azonban közölt, hogyElmondása szerint Romer a New York Egyetem professzori állásába tér vissza. Az érintettet a lap nem tudta elérni, és a Világbank sem reagált a hírre.