Lemond Krisán László, a BKIK elnöke

Nagyon nehéz helyzetben vettem át a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarát, hiszen a botrányos ügyek meghatározták a szervezetről alkotott véleményt. Szakmai műhelyeket hoztunk létre, ahol kizárólag szakmai alapon folyik a munka, azt a célt tartva szem előtt, hogy mit adunk a vállalkozásoknak a befizetett 5000 forintért cserébe. Senki nem kíváncsi a belharcokra, senki nem akarja azt, hogy a kudarcot vallott, leváltott kamaristák tematizálják az ügyeket. Jelenleg is vannak olyan körök, akik a feszültség-és botránykeltésben jeleskednek, és nem a vállalkozók érdekeit képviselve végzik a munkájukat. A kamarának össze kell zárnia az ilyen zavargások előtt és szakmai munkával kell bizonyítania a budapesti vállalkozások felé. Lassan lezárjuk a múltat, és innentől a jogászok és a bűnüldöző szervek foglalkoznak ezekkel az ügyekkel. Fél év alatt jutottunk el oda, hogy már viszonylag tisztán látunk, de ha még vannak rejtett problémák, azokat is kezeljük.

A döntés hátteréről, okairól elküldtük írásbeli kérdéseinket Krisán Lászlónak, aki tavaly tavasz óta töltötte be a tisztségét. Amint megkapjuk a válaszokat, frissítjük a cikket. napi.hu emlékeztet rá, hogy az elnöknek sok konfliktusa volt az elmúlt egy évben a kamarai szervezettel és néhány "hangadó" személlyel, ami nagyívű átalakítási terveinek keresztülvitelét megnehezítette. A lap megjegyzi azt is: az elnökség és az ellenőrző bizottság tagjai április 17-ére rendkívüli küldöttgyűlés összehívását kezdeményezték, amelynek egyetlen napirendi pontja az elnök elmozdítása lett volna.Krisán a Portfolio-nak adott tavaly novemberi interjúban a BKIK-t érintő kérdés kapcsán többek között úgy fogalmazott:Emellett azt is hangsúlyozta: "Kamarai szempontból nézve ugyanez a feladatunk, olyan együttműködést kell kialakítanunk a budapesti vállalkozók és a döntéshozók között, amivel pénzt, forrást, piacot, tudást, szakmát és ésszerű szabályozói környezetet biztosítunk a budapesti vállalkozások számára."