Lengyelország elleni eljárás: Junckerhez repül az új kormányfő

Nem konfrontatív a lengyel kormányfői üzenet

nyitottságra és becsületességre van szükség

A lengyel kormányfői hivatal szóvivője ezt követően megerősítette: Morawiecki január 9-én tárgyal Brüsszelben az EB elnökével, Jean-Claude Junckerrel.

Kiakadtak a lengyel kormánypártiak

A lengyel államfő aláírja a Brüsszel által kifogásolt két bírósági törvényt

Andrzej Duda lengyel államfő közölte szerdán, hogy aláírja azt a két, a lengyelországi igazságügyi reformot előkészítő törvényt, amely miatt az Európai Bizottság a nap folyamán az uniós alapszerződés 7-es cikke szerinti eljárást kezdeményezett Varsóval szemben.



A Duda által előterjesztett, az országos igazságügyi tanácsról és a legfelsőbb bíróságról szóló törvények, amelyeket a felsőház múlt pénteken szavazott meg, az elnök szerint nem sértik, hanem szolgálják a lengyel állam demokratizálását.



Az államfő egyúttal tisztességtelennek minősítette az Európai Bizottság első alelnöke, Frans Timmermans által megfogalmazott értékelést, miszerint az új lengyel bírósági törvények lényegében nem térnek el a Duda által júliusban megvétózott jogszabályoktól. Duda felsorolta a korábbi és a jelenlegi változatok közötti fő különbségeket, amelyek szerinte lényegesen javítottak a két törvény minőségén.

Donald Tusk szerint nincs igaza a lengyel kormánynak

észhez tér, és nem keres minden áron konfliktust ott, ahol egyszerűen nincs igaza.

Lengyelország ugyanúgy ragaszkodik a jogállamisághoz, mint az Európai Unió - reagált Mateusz Morawiecki kormányfő szerdán arra, hogy Európai Bizottság (EB) kezdeményezte a hetes cikk szerinti eljárás elindítását Varsóval szemben.A Brüsszel által kifogásolt igazságügyi reform nélkülözhetetlen Lengyelországban - hangsúlyozta Morawiecki a lengyel miniszterelnöki hivatal Twitter-fiókjára feltett nyilatkozatában. A Varsó és az Európai Bizottság közötti párbeszédben- tette hozzá. Mint írta, bízik abban, hogy Lengyelország szuverenitása összeegyeztethető az egységes Európa eszméjével.Az EB döntését, miszerint az uniós alapszerződés hetes cikke szerinti eljárást indítanak el, egyúttala brüsszeli testület által szerdán megfogalmazott újabb ajánlások megvalósítására,ebben az összefüggésben rámutatott: a lengyel igazságügyi reform Brüsszel által kifogásolt megoldásai más uniós tagállamokban is léteznek. Aláhúzta: Lengyelország akkor lesz az EU számottevő tagja, ha jól működő bíróságai lesznek.Politikai, nem pedig jogi jellegűnek minősítette a lépést ais, mely szerint az EB döntése "szükségtelenül megterheli a kölcsönös kapcsolatokat". A lengyel külügyminisztérium aláhúzta: Varsó mindig kész a párbeszédre az EB-vel, ezt Morawiecki a legutóbbi EU-csúcstalálkozón megerősítette, és "pozitív visszhangra talált". A közlemény ezzel a már korábban beharangozott Juncker-Morawiecki találkozóra utalt.a PAP hírügynökségnek nyilatkozva úgy vélte: az EB "gyakorlatilag elszánta magát arra, hogy egyoldalúan beszüntesse a párbeszéd jelenlegi szakaszát, melynek folytatására a lengyel kormány készen állt".Rámutatott:(az alábbi külön fejlemény szerint viszont igen - a szerk.), hiszen Andrzej Duda elnök még nem írta alá ezeket. Szczerski szerint az EB-t terheli majd a felelősség a szerdai döntés "érdemi megindoklásáért, valamint hosszú távú következményeiért". Frans Timmermans, az EB első alelnöke egyébként arra hivatkozott szerdán, hogy a lengyel államfői hivatal korábban már kilátásba helyezte a jogszabályok aláírását. Ez ma napközben meg is történt:valamint Ryszard Czarnecki, az Európai Parlamentnek a PiS soraiból megválasztott egyik alelnöke arról is beszélt, hogy Brüsszel a jogállamisági eljárással nyomást gyakorol Lengyelországra, amely nem hajlandó az uniós menekültelosztási kvóta elfogadására.Mazurek emellett meggyőződését fejezte ki, hogy a hetes cikk szerinti eljárás végén esetleg Lengyelország ellen kiszabandó szankciókat - melyek elfogadása előtt az EU-tagállamok egyhangú döntésére lenne szükség - Magyarország ellenezni fogja.A fejleményeket kommentálva Donald Tusk, az Európai Tanács (ET) krakkói látogatáson tartózkodó lengyel elnöke kijelentette: az EB döntése annak következménye, hogy a PiS a parlamenti többség birtokában "fölérendeli magát a jognak". Ez a hozzáállás a gyakorlatban megszünteti a bíróságok függetlenségét - jegyezte meg a politikus, hangot adva azon reményének, hogy a varsói kormányTusk - aki szerint a közeljövőben nem várható a szankciók kiszabása Lengyelország ellen - ígérte: mindent megtesz azért, hogy származási országát "ne érjék ilyen büntetések". Komolynak minősítette viszont PiS-kormányzás politikai következményeit, szerinte Európában "már most olyan államnak tekintik Lengyelországot, mint amely saját akaratából valahogy nem illeszkedik be az EU-ba".Tusk pártja,"képtelen volt érvei meggyőző bemutatására". Trzaskowski szerint a PiS még mindig visszavonhatná "a bíróságok függetlenségét sértő" törvényeit, máskülönben - mint mondta - "nagyon kemény következmények", elsősorban az ET-beli szavazati jog megvonása várhatók.