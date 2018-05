Lengyelországba látogat Orbán Viktor

Havasi azt is elmondta, hogy Peter Pellegrini szlovák miniszterelnök Orbán Viktornak az újraválasztása alkalmából küldött gratuláló levelében a szlovák-magyar kapcsolatok elmélyítéséről is írt.A szlovák miniszterelnök örömét fejezte ki, hogy a sikeres együttműködés folyamatos fejlődést biztosított nemcsak politikai, hanem a gazdasági, energetikai, kulturális és társadalmi szinten is. Reméli továbbá, hogy a visegrádi országok (V4) együttműködésén belül, valamint európai szinten is folytatódik az intenzív és konstruktív együttműködés.