Lesújtó jelentés Magyarországról: elvéreztünk a tehetségek megtartásában

minél hatékonyabban képes egy ország a munkaerőpiacára csábítani, illetve megtartani a képzett munkaerőt, annál sikeresebb lesz hosszú távon.

Investment Development: mekkora erőforrást fordít a hazai tehetséggondozásra (oktatás, továbbképzések, stb).

Appeal: mennyire vonzó a munkaerő-piaci környezet a tehetségek megszerzése és megtartása szempontjából (életminőség, megélhetési költségek, adózási rendszer, stb).

Readiness: a rendelkezésre álló készségek milyen színvonalat képviselnek (a tehetség számszerűsítése, azaz mennyire naprakész és széleskörű tudással rendelkezik a humántőke).

A svájci székhelyű Institute for Management Development (IMD) minden évben készít egy olyan jelentést, amelyben 63 országot rangsorol azok tehetségvonzó képessége alapján. A mögöttes elv egyszerű:A jelentés három fő szempont alapján (különböző alkomponensek pontszámait összegezve) értékeli az országokat: Az IMD 2017 jelentésében Magyarország három helyezést rontott tavalyhoz képest, ezzel pedig a 63 országból az 54. helyre került. 2013-ban még 41. helyen álltunk, azóta évről évre lejjebb csúsztunk.

Megjegyzés: a fekete vonal az összesített helyezés, a többi vonal a fent részletezett három fő szempont szerinti helyezés alakulását mutatja.

Az ábrán is látszik, hogy vonzóképességünk miatt teljesítünk ilyen rosszul. Azon belül is - az alkomponenseket vizsgálva - az agyelszívás (vagyis a tehetségek más országok általi elcsábítása), a munkát terhelő magas adók, illetve az alacsony munkahelyi motiváció Magyarország három legnagyobb problémája, ezekben a mutatókban ugyanis 63., 62. és 61. helyen állunk.Régiós versenytársaink közül Litvánia (33. hely) és Lengyelország (34.) állnak a legelőkelőbb helyeken, igaz, tavalyhoz képest ők is sokat rontottak. Bulgáriának (58. hely), Horvátországnak (60. hely) és Romániának (61.) még nálunk is nagyobb kihívást jelent a tehetséges, képzett munkaerő megtartása.A lista legelején nem változott a helyzet 2016-hoz képest: Svájc továbbra is első, őt követi Dánia és Belgium. További érdekesség, hogy az ezt követő 7 helyen szintén európai országok találhatók, a 11. helyen álló Kanada az első nem európai állam.

Megjegyzés: minél sötétebb színnel van jelölve egy ország, annál magasabb pontszámot kapott az IMD 2017-es jelentésében.