Lesújtó számok érkeztek a világ szegényeiről

Hogyan oszlik meg a világ vagyona?

A Világbank friss jelentése szerint 66%-kal nőtt a globális vagyon 1995-ről 2014-re, 690 ezer milliárd dollárról 1143 ezer milliárd dollárra. Ha megnézzük, hogy az egyes jövedelemkategóriák mekkora részt hasítanak ki az összvagyonból és mindez hogyan változott a vizsgált időszak alatt, azt látni, hogy a közepes jövedelmű országok aránya nőtt meg leginkább 1995 óta, az akkori 19%-os részesedésről 29%-ra az összvagyonon belül, míg a magas jövedelmi kategóriába eső OECD-országok részesedése 75%-ról 65%-ra csökkent. A tanulmány szerint a közepes jövedelmi kategória ilyen ütemű felfutása egyértelműen az ázsiai országok számlájára írható, amelyek egy generáció alatt felküzdötték magukat a főként alacsony kategóriából a közepes jövedelmű országok közé.

Érdekes, hogy miközben a legtöbb országban az összvagyon nőtt, az egy főre jutó vagyon már nem. Az egy főre jutó vagyon a közepes és néhány alacsony jövedelemkategóriájú országban nőtt a legdinamikusabban, de ez a felzárkózási folyamat még így is nagyon lassúnak mondható. A fekete-afrikai országokban például bár a vagyonnövekedés üteme 1995 és 2014 között nagyjából hasonló volt más régiókéhoz, nem volt elég ahhoz, hogy lépést tudjon tartani egyes országok lakosságának növekedési ütemével.

Hogyan tudnának felzárkózni az alacsony jövedelmű országok?

A természeti erőforrások adta természeti tőke a 2014-es globális vagyon 47%-át adta, de az alacsonyabb-közepes jövedelmű országok vagyonában is egy jelentősebb, 27%-os arányt képvisel. Az alacsonyabb jövedelmű országokra egyébként jellemző, hogy a gazdaságuk erősen függ a természeti erőforrásoktól, miközben a gazdagabb országoknál jól láthatóan csökken a természeti tőke aránya. A humán tőke ez utóbbi, magas jövedelmű OECD-országok csoportjában már sokkal hangsúlyosabb, eléri a teljes vagyon 70%-át.

A tanulmányban igyekeztek felmérni azt is, hogy a humán tőkének milyen szerepe van egyes országok vagyonfelhalmozásában. A humán tőke alapjául a tanulmányban a munkaerő-piaci szereplők várható keresetének jelen értékét veszik, nemcsak azt veszik figyelembe, hogy a munkavállalók mennyi évet töltöttek az oktatási rendszerben, hanem az ezzel összefüggő kereseti adatokat is, valamint, hogy egy ember mennyi időt tud a munkaerőpiacon tölteni.Egy főre vetítve a humán tőke világszinten közel 109 ezer dollár volt 2014-ben, szemben az 1995-ben mért közel 89 ezerrel, ami akkor a globális vagyon mintegy kétharmadát jelentette. Ez az arány az elmúlt két évtizedben visszaesett, az 1995-ös 69%-ról 64%-ra, de a visszaesés inkább a vagyonosabb országokat jellemezte, míg a fejlődő országok többségében a humán tőke aránya a vagyonon belül folyamatosan növekszik és ez várható a jövőben is. A szerzők szerint mindez jól mutatja, hogy a szakképzett munkaerő lesz a kulcs az egyre globalizálódó gazdaság jövőbeni fejlődésében.

Milyen a humán tőke megoszlása nemenként?

A humán tőkén belül további érdekesség, hogy globális szinten a humán tőkéből eredő vagyon csak 38%-át adták a nők, legfőképpen a férfiakhoz képesti alacsonyabb keresetek miatt. A nők alacsony keresete több faktorból tevődik össze, mint az alacsonyabb bérek, alacsonyabb munkaerő-piaci részvétel és kevesebb ledolgozott munkaóra.Talán nem annyira meglepő, hogy az adatok szerint a humán tőkéből eredő vagyon és az egy főre jutó GDP között magas a korreláció, de a tanulmányban megnézték azt is, hogy mennyiben zárkóznak fel a szegényebb országok a gazdagabb országokhoz az egy főre jutó humán tőke vagyonban. Azt találták, hogy az országok többsége növelni tudta a vizsgált időszakban az egy főre jutó humán tőke vagyonát, miután jelentős részük az átló felett helyezkedik el a lenti ábrán.