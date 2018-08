Levegőhöz jutottak Erdoganék, de a fájdalmas összeomlást így sem kerülhetik el

A múlt heti, illetve a most hétfői vérengzés után az elmúlt napokban megnyugvást láthattunk a török piacokon, legalábbis ami a líra zuhanását illeti (igaz, ma megint gyengülni kezdett a török fizetőeszköz).Ennek egyik oka az volt, hogy a török jegybank tulajdonképp burkolt kamatemelést hajtott végre a napokban azzal, hogy a 17,75%-on álló alapkamatához képest (egyhetes reporáta) 150 bázispontos felár mellett volt hajlandó egy napra líralikviditást nyújtani a bankoknak. A bankközi kamatok megemelése mellett ugyanakkor csökkentette az előírt tartalékrátát, hogy a bankrendszer (a piaci pánik és az emelkedő bankközi kamatok miatt) ne kerüljön olyan likviditáshiányos állapotba, ami már a mindennapi működést veszélyezteti.Az enyhülés másik oka a török bankfelügyelet döntése volt, amely a kereskedelmi bankok napi devizapiaci ügyleteinek összértékét (spot, forward és swap összesen) az adott kereskedelmi bank tőkéjének 25%-ában maximalizálta. Ez a lépés kvázi tőkekorlátozásnak minősül, hiszen nem engedi a török bankok számára, hogy további (spekulatív) ügyleteket kössenek, vagyis korlátozva vannak a devizapiaci tranzakciók. A spekulatív ügyletekkel szembeni fellépést erősítette az a döntés is, amelynek értelmében legalább szeptember 3-ig nem lehet tőkeáttételes új devizapiaci ügyleteket nyitni Törökországban.Végül, de nem utolsó sorban a helyzet javulásához hozzájárulhatott az is, hogy a katari emír 15 milliárd dolláros befektetésre tett ígéretet Törökországnak, miután találkozott Ankarában Recep Tayyip Erdogan török államfővel. A katari pénzt török kormányforrás szerint a bankszektorba és a pénzpiacokra irányítják majd.

Adott egy ország, amelyik jóval a potenciális kibocsátási szintje felett teljesített az elmúlt években, ami az infláció folyamatos gyorsulásával járt.

A túlfűtött növekedést kellő mennyiségű belföldi megtakarítás híján külföldi szereplők finanszírozták, ami jelentős folyó fizetési mérleg hiány kialakulásához, illetve a külső adósságállomány gyors növekedéséhez vezetett.

A külföldi tőke nagy része azonban nem hosszú távú befektetésként (FDI) áramlott be az országba, hanem rövid lejáratú kölcsönök, illetve portfólióbefektetések formájában. Ezzel az a baj, hogy az ilyen jellegű tőke a politikai bizonytalanság fokozódására reagálva könnyen menekülőre foghatja (szemben a tartós befektetést megtestesítő FDI-jal, amelynél a befektető az ország hosszú távú sikerében és profitabilitásában érdekelt), ami azonnal nyomást helyez a helyi fizetőeszköz árfolyamára. Pontosan ez a helyzet most a törököknél.

Ilyen környezetben egyre nagyobb gondot okoz a dollárban eladósodott gazdasági szereplők számára adósságszolgálatuk teljesítése, hiszen meglevő állományuk után nagyobb fizetési kötelezettségük keletkezik, ráadásul a befektetői bizalomvesztés miatt egyébként is nehezebben (magasabb kamatok mellett) jutnak forráshoz.

A fentiekre rátesz még egy lapáttal az ország Egyesült Államokkal szembeni diplomáciai konfliktus (amiben egyelőre nem látszanak az enyhülés jelei), illetve Erdogan elnök politikai unortodoxiája is.

A Commerzbank szakértői szerint a jelenleg tapasztalt megnyugvás csak átmeneti lesz, hiszen az elmúlt hetekben tovább romlottak Törökország gazdasági fundamentumai. Legfőbb aggodalomként a török külső adósság GDP-arányos értékének jelentős emelkedését nevezik meg, ami a líra zuhanásának az eredménye. A mostani állapot szerint az adósságállomány átértékelődésével. Arról nem is beszélve, hogy a megelőző évek dinamikája szintén nem sok bizalomra ad okot.

Megjegyzés: Törökország GDP-arányos bruttó külső adósságának alakulása.

A török jegybank adatai szerint a nem pénzügyi szektorban tevékenykedő vállalatok 217 milliárd dolláros (a GDP mintegy 25%-ának megfelelő értékű) nyílt devizapozícióval rendelkeznek, ami így árfolyamkockázatot hordoz magában. Aswath Damodaran, a vállalatértékeléseiről ismert professzor, blogbejegyzésében hívja fel a figyelmet arra, hogy az elmúlt években mennyire elszálltak a török vállalati szektor devizakötelezettségei, miközben a devizaeszközök alig növekedtek. Nem véletlenül aggódnak a befektetők a líra mélyrepülését látva a vállalati szektor fizetőképességével kapcsolatban.

Klikk a képre!

Megjegyzés: a török nem pénzügyi szektor vállalatainak devizakötelezettségeinek (piros oszlop) és devizaeszközeinek (zöld oszlop) összege milliárd dollárban kifejezve. Ezek különbségeként adódik a vállalatok nettó devizakitettsége.

A helyi deviza leértékelődéséből fakadó potenciális vállalati csődhullám természetesen nagy kockázatot jelent a bankszektor számára . Bár a nem teljesítő hitelek aránya jelenleg meglehetősen alacsony (legalábbis a hivatalos statisztikák szerint), a vállalati szektor fizetőképességének romlása és a várható hitelbedőlési arány növekedése nyomás alá helyezné a bankokat. Emellett az is nagyon fontos, hogy az egyes kereskedelmi bankoknak milyen közvetett devizakitettsége van, a fedezetlen (főleg rövid lejáratú) devizakötelezettségek átértékelődése ugyanis rontja a bankok likviditási helyzetét, nyereségességét, ami részben az eredményen keresztül, részben pedig közvetlenül a tőkére is negatívan hat. A Commerzbank elemzése ennek kapcsán kiemeli azt a múlt hétvégi rendkívüli ülést, amelyen a török bankfelügyelet a kereskedelmi bankok illetékeseivel tárgyalt: arról nincsenek információk, hogy milyen esetleges sérülékenységek kerültek szóba az ülésen (ez piaci szempontból nagyon érzékeny információ), viszont minden bizonyára nem véletlen, hogy a felügyelet a líra válságának csúcsán szükségét érezte meghallgatni a bankok vezetőit.Az aggasztó helyzetet fokozza, hogy Törökország devizatartalékai folyamatosan csökkennek, miközben a líra mélyrepülése egyre drágábbá teszi a devizában fennálló külső adósság finanszírozását. A Nordea Bank által készített ábrán látszik, hogy a rövid távú külső adósság értéke (sötétkék vonal) mintegy 120 milliárd dollárra rúg, miközben a devizatartalék összege (világoskék vonal) mindössze 75 milliárd dollárt tesz ki.

Klikk a képre!

Az IMF már korábban figyelmeztette a törököket az alacsony devizatartalék miatt, azóta pedig (a líra zuhanása miatt) csak rosszabbá vált a helyzet. Ha ehhez hozzávesszük, hogy további 60 milliárd dollárnyi hosszabb lejáratú, azonban a következő egy éven belül lejáró adósságot kell megújítania Törökországnak, akkor már 180 milliárd dollárnyi rövid távú kötelezettségről beszélünk. Ezt, illetve a jelentős folyó fizetési mérleg hiányát is finanszíroznia kell valamiből Törökországnak, vagyis látszik, milyenIlyen jelentős finanszírozási igény mellett nem meglepő, hogy az ország csődkockázati felára közel sem mérséklődött hétfőhöz képest olyan mértékben, mint amennyit a líra árfolyama erősödött. Az 5 éves csődkockázati felár alapján továbbra is magas, 25% feletti csődvalószínűséget áraznak a piaci szereplők.

Klikk a képre!

Mi vár Törökországra?

Röviden összefoglalva: nem sok jó.

Ha Erdoganék nem hajlandók engedni az amerikai kormány nyomásának, az nagyon hamar padlóra küldheti a török gazdaságot: ebben az esetben az árfolyam- és adósságválság súlyosbodása, illetve teljes gazdasági összeomlás veszélye fenyeget.

Ki lehet jelenteni, hogy a török recesszió már rövid távon elkerülhetetlennek tűnik, csak az a kérdés, hogy mennyire lesz súlyos és hosszan tartó ez a visszaesés.

Ha kicsit alaposabban körbe akarjuk járni, hogy mi várhat a török gazdaságra a következő időszakban, először is tisztázni kell, mi lesz az amerikai-török kapcsolatokkal. Az elmúlt hetekben Andrew Brunson amerikai lelkipásztor ügye miatt, akit a török hatóságok az Erdogan elleni puccskísérletben való állítólagos részévtele miatt tartóztattak le, nagyon elmérgesedett a viszony a két NATO-szövetséges között. Az amerikaiak ragaszkodnak Brunson elengedéséhez, a törökök nem hajlandók engedni, ezért szankciós adok-kapok alakult ki a két fél között, aminek biztosan Törökország lesz a vesztese. Tegnap jelezték az amerikaiak, hogy újabb szankciók jöhetnek , ami veszélyezteti a líra elmúlt napokban mutatott stabilizálódását.Azonban még ha sikerül is normalizálni az Egyesült Államokkal való kapcsolatot, Törökország nagyon nehéz időszak előtt áll. A fenntarthatatlan növekedési szerkezet átalakítása érdekében már évekkel ezelőtt cselekednie kellett volna a török vezetésnek, akkor ugyanis még kisebbek voltak az egyensúlytalanságok, ráadásul a globális kamatkörnyezet is sokkal támogatóbb volt. Növekedési áldozat ebben az esetben is lett volna, azonban sokkal kisebb, mint ami most vár Törökországra. Ráadásul az elmúlt hetek eseményei miatt tovább romlott a helyzet, vagyis az elkerülhetetlen kiigazítás még fájdalmasabb lesz.Bár a líra zuhanása önmagában is a folyó fizetési mérleg hiányának mérséklődése irányába mutat, önmagában az árfolyam elmúlt hetekben látott leértékelődéséből fakadó természetes kiigazítás nem lesz elegendő a problémák megoldásához. A jegybanknak a monetáris politikájával (az infláció mérséklésével, illetve a túlfűtött hitelezési aktivitás visszafogásával), a kormánynak pedig a költségvetési politika szigorításával kellene hozzájárulnia a külső egyensúlytalanság mérsékléséhez.. Azonban ez a forgatókönyv még mindig jobb, mintha a döntéshozók a gazdasági fundamentális adottságait figyelmen kívül hagyva az elmúlt évek politikáját folytatnák, ami a líra összeomlásán, valamint az ebből következő vállalati csődhullám és a bankrendszer megroppanásán keresztül könnyen a teljes gazdasági összeomláshoz vezetne.Minden Erdoganon és a török kormányon múlik: rajtuk áll, hogy az ésszerű politizálás jegyében bevállalják a számottevő, de kezelhetőnek látszó áldozattal járó kiigazítást, vagy folytatják útjukat a szakadék felé, amelynek beláthatatlan következményei lehetnek a török gazdaságra nézve.