Londoni elemzők: különleges helyzetben a közép-európai régió

Itt arra hívta fel a figyelmet Dan Bucsa, hogy az amerikai vámok kivetése az autók importjára közvetlen és közvetett hatással lehet a régió gazdaságaira, és Magyarországnak kifejezetten éles következményekkel kellene szembenéznie, még a recesszió veszélyes is fennáll ebben az esetben.

Timothy Ash szerint a térség növekedési dinamikája erős, az országok mérlegei rendben vannak, a külső adósságok csökkennek, az egyetlen kockázatos pont az infláció esetleges meglódulása. A bérnyomás ugyanis erős a régiós gazdaságokban, és közben a nyersanyagok oldaláról is felerősödhet az infláció. Az infláció mellett lényeges kockázatnak nevezte válaszában a kínai és amerikai kapcsolatok romlását, valamint a kínai gazdaság lassulásának hatását. Ez ugyanis kihat a régióra és így a járműiparon keresztül például a magyar gazdaság is sérülékeny - vélekedett.Dan Bucsa azt emelte ki, hogy a válság óta a régió gazdaságait sokkal inkább a belső kereslet hajtja, a régió ennek köszönhetően sok tekintetben jobban védett a gazdasági viharok ellen, mint más feltörekvő piaci országok. Ez részben a makrogazdasági fundamentumokkal, a beáramló uniós forrásokkal, a működőtőke befektetésekkel függ össze. Ennek köszönhetően a térség sokkal jobb helyzetben van, mint a többi feltörekvő piac - emelte ki. Azonban a régió is ki van szolgáltatva a globális gazdaság ciklikus lassulásának, valamint a kereskedelmi ellentéteknek, és így az importvámoknak.

Samu János, elemzési üzletág vezető, Concorde Értékpapír, Timothy Ash, Head of EM research, Blue Bay Asset Management és Dan Bucsa PhD, Chief CEE Economist, Unicredit Bank AG in London. Fotó: Stiller Ákos

Timothy Ash a kockázatok között említette meg az olaszországi politikai helyzetet. Szerinte ennek súlyosbodása esetén az Európai Központi Bank lassabb tempóban fog szigorítani, annak ellenére, hogy az euróövezet gazdasága összességében rendben van.Willem Buiter is beszélt az euróövezet kilátásairól előadásában:Dan Bucsa arra mutatott rá, hogy a magyar maginfláció emelkedőben van, de közben azzal számolnak, hogy a laza monetáris politika fennmarad, ez pedig volatilitást okozhat a piacokon és meredek hozamgörbét. Az UniCreditnél ők azzal számolnak, hogy a magyar jegybank idén és jövőre is kivárhat a szigorítással.

